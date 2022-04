Het kabinet wil dat Nederland aan het einde van dit jaar onafhankelijk is van Russisch gas, olie en steenkolen. Dat meldt minister Rob Jetten (Klimaat en Energie). Om dit voor elkaar te krijgen zet het kabinet in op energiebesparing, verduurzaming en meer import van energie uit andere landen.

Hierdoor kan het aandeel Russisch gas voor het einde van het jaar volledig bespaard en vervangen worden. Het kabinet wil de komende weken ook proberen afspraken te maken met andere landen om ook zo snel mogelijk onafhankelijk te worden van Russische olie.

Op dit moment importeert Nederland 6 miljard kuub gas. Door de uitbreiding van zogeheten LNG terminals voor vloeibaar gas in Rotterdam en de aanleg van een drijvende LNG terminal in de Eemshaven wil het kabinet voor het einde van het jaar zo'n 8 miljard kuub extra vloeibaar gas importeren uit andere landen. Hiervoor is Nederland wel afhankelijk van de beschikbaarheid van vloeibaar gas op de wereldmarkt.

Verduurzamende maatregelen moeten er sowieso voor zorgen dat het gasverbruik per 2025 met 9 miljard kuub wordt teruggedrongen.

In de EU is al afgesproken om uiterlijk 11 augustus te stoppen met de import van Russische steenkool. Nederland heeft de Commissie gevraagd om te onderzoeken hoe Europa de inkoop van olie kan afbouwen zonder dat de leveringszekerheid in gevaar komt.