Attje Kuiken wordt de nieuwe fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer. Een meerderheid van de overige acht Kamerleden verkoos haar boven de enige andere kandidaat, Henk Nijboer. Dat maakte de PvdA-fractie vrijdag na enkele uren beraad bekend.

Kuiken kwam recent in de schijnwerpers te staan tijdens de coronadebatten, maar is al veel langer politiek actief. In 2006 kwam ze voor de PvdA in de Kamer.

Ze was al eens kortstondig fractievoorzitter toen oud-partijleider Diederik Samsom vertrok. "Na goed nagedacht te hebben - een beslissing als deze neem je niet over één nacht ijs - kies ik er vol overtuiging voor om deze rol op me te willen nemen", schreef Kuiken over haar besluit naar voren te treden.

Een belangrijk thema binnen de PvdA is de samenwerking met GroenLinks. Regeringsdeelname werd ervoor opgegeven, omdat de twee linkse partijen niet zonder elkaar in een coalitie wilden stappen.

Dat project ontstond onder Lilianne Ploumen, die vorige week donderdag na een veelzijdige politieke carrière bij de sociaaldemocraten afscheid nam. Ze vond zichzelf ongeschikt als partijleider en stapte uit eigen beweging op.

Kuiken zet die samenwerking voort. "De afgelopen tijd hebben we goed samengewerkt met GroenLinks en die samenwerking wil ik graag voortzetten en uitbouwen."

Kuiken wil 'grotere vuist maken tegen conservatieve krachten'

De komende periode wil Kuiken met de kiezers in gesprek over hoe de samenleving eruit moet komen te zien. "Met een gebundelde progressieve beweging maken we een grotere vuist tegen de conservatieve krachten die niet net als wij kiezen voor gemeenschap en gelijkheid, maar voor individualisme en eigen gewin."

De kersverse fractievoorzitter wordt niet automatisch de politiek leider bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen, die in principe in 2025 gepland staan. Tegen die tijd wordt een lijsttrekkersverkiezing uitgeschreven, of wordt om dat te voorkomen slechts één persoon voorgedragen, waarna de partijleden zich erover mogen uitspreken.