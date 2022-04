D66-leider Sigrid Kaag had de MeToo-zaak binnen haar partij achteraf bezien graag anders aangepakt. Dat was haar fout, erkende ze. Toch wilde ze niet alle schuld op zich nemen. Het partijbestuur had haar ten onrechte gerustgesteld en in de media ging het de afgelopen dagen in haar ogen wel heel vaak over de ophef.

"Soms heb ik het idee dat het meer over de ophef gaat en minder over het slachtoffer", zei Kaag donderdag.

De persconferentie was pas halverwege, maar de sfeer tussen de journalisten en Kaag in het kleine zaaltje op het partijkantoor van D66 naast het Binnenhof was ijzig.

"Het valt mij wel op, en dat zeg ik als politiek leider en als persoon, dat de media lijken uit te gaan van aannames en niet altijd van de feiten", zei Kaag. "We kunnen dit ook op een beschaafde en rustige manier met elkaar bespreken."

De D66-leider gaf die feiten in eerste instantie zelf ook niet. "Ik wilde de ruimte geven aan het partijbestuur dat erover gaat", gaf Kaag als verklaring voor de stilte van haar kant.

Partijbestuur kwam niet in actie

Veel vragen bleven zo dagenlang onbeantwoord nadat de Volkskrant afgelopen zaterdag onthulde dat partijprominent Frans van Drimmelen zich wél schuldig had gemaakt aan grensoverschrijdendgedrag. Dat was niet op te maken uit een eerder, wel gepubliceerd onderzoek.

Het ging om een 'vertrouwelijke bijlage' dat om de privacywens van het vrouwelijke slachtoffer te respecteren niet openbaar werd gemaakt. Het vorige bestuur kreeg het onder ogen, maar deed er niets mee. Ook de huidige partijvoorzitter Victor Everhardt kwam niet in actie toen hij de conclusies over Van Drimmelen bij zijn aantreden vorig jaar november las.

Van Drimmelen had Kaag in 2016 als eerste D66'er benaderd toen zij nog in Beiroet woonde en voor de Verenigde Naties werkte. Van Drimmelen was toen voorzitter van de talentencommissie van D66.

"Vooral in de beginperiode toen ik weinig mensen kende binnen de partij, heb ik Frans veel gesproken", zei Kaag.

Kaag: 'Ben gerustgesteld door het landelijk bestuur'

Kaag kon nauwelijks haar irritatie over de vragen van de journalisten verbergen. Bijvoorbeeld toen haar leiderschap vanwege de kwestie ter discussie werd gesteld.

"Als u mijn leiderschap wilt afwegen aan deze casus, dan is dat uw conclusie." En: "Leiderschap gaat over heel veel meer dan alleen deze situatie". Het feit dát ze erkende dat dingen niet goed zijn gegaan, was voor haar ook een vorm van leiderschap, vond ze.

Hoewel Kaag zei spijt te hebben van hoe zij de zaak had aangepakt, benadrukte ze ook meerdere keren dat zij als partijleider hier eigenlijk geen rol in had. Het partijbestuur had hier de leiding. "Ik ben gerustgesteld door iedereen bij het landelijk bestuur", zei Kaag. Het leek een vlucht naar formaliteiten.

Kaag kon zich sms'jes niet herinneren

De D66-leider had namelijk meerdere keren contact met het slachtoffer gehad. Ze kon zich twee telefoongesprekken in december 2020 herinneren en sms-contact in april vorig jaar.

In die sms'jes, in handen van de Volkskrant, vertelde het slachtoffer dat er een verschil zit tussen het openbare onderzoek en het vertrouwelijke deel.

Kaag, die zegt het vertrouwelijke onderzoek niet te hebben ingezien, ging daarop wel naar het bestuur. Hier moest iets gebeuren, vond Kaag, en wilde in gesprek met de vrouw. "Het strikte advies van het toenmalige bestuur was dit gesprek niet te vervolgen", zei Kaag daarover. "Ik neem het mezelf kwalijk dat ik niet ben blijven aandringen."

In sms-verkeer een paar weken later, op 5 mei 2021, schrijft de vrouw expliciet dat er in het vertrouwelijk deel grensoverschrijdendgedrag is aangetoond. "De pleger is bij jou bekend en lid van de partij. Tegelijkertijd doe je ferme uitspraken in de media, dat dergelijk gedrag niet wordt getolereerd", staat er.

Maar Kaag, die hierop wel reageert en haar doorverwijst naar de advocaten, kan zich dit gesprek niet herinneren. "Dit bericht staat me niet voor de bril. Ik was er niet de hele dag actief mee."

Onderzoek toonde helemaal geen fraai beeld van D66

Of de kwestie is afgerond, valt nog maar te bezien. Het publiekelijke onderzoek dat vorig jaar verscheen, liet helemaal geen fraai beeld van de partij zien. Kaag was destijds opgelucht dat er geen sprake was van een "structureel onveilige omgeving".

Maar er hadden zich in totaal negentien mensen bij de onderzoekers gemeld die zich onveilig voelden bij D66.

Er is een "joviale en gezellige sfeer" bij de partij, stond er in het rapport. Er werd geflirt en er ontstonden seksuele en buitenechtelijke relaties.

Geen probleem, vinden de meeste D66'ers. Maar anderen merken daardoor dat er daarbij soms ook sprake is van "grensoverschrijdend gedrag".

Dat betrof ongewenste appjes en seksistische en denigrerende opmerkingen. In één geval ging het om "herhaaldelijk vragen om seksueel contact". Eén persoon besloot vanwege zo'n ervaring geen carrière meer op te bouwen bij D66, "gelet op het mogelijk tegen komen van de ander."

Partijvoorzitter Everhardt liet weten dat er geen nieuw onderzoek komt ondanks deze nieuwe onthullingen. Hij vroeg in plaats daarvan aan de D66-leden zich zelf te melden als daar aanleiding voor was. "Ik doe echt een nadrukkelijke oproep: Als je je niet gehoord hebt gevoeld, laat het weten."

'Partijcultuur moet veranderen'

In een open brief riepen D66-leden zondag op tot opheldering van de partijtop over MeToo-zaak. De Jonge Democraat Daphnie Ploegstra en vertrouwenspersoon van de Jonge Democraten Jelle Ages waren de initiatiefnemers. Zij zeiden donderdag in het actualiteitenprogramma Op1 dat de partijcultuur binnen D66 moet veranderen.

Ploegstra stelde dat de "casus van Van Drimmelen" een symptoom is van een probleem, "namelijk een partijcultuur waar dit door soort dingen blijkbaar kunnen gebeuren zonder dat er tijdig actie wordt ondernomen".