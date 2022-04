Hoewel de opvang van tienduizenden Oekraïense vluchtelingen vooralsnog zonder grote problemen verloopt, werden er deze week op het nippertje genoeg slaapplekken geregeld voor driehonderd asielzoekers. Het asielsysteem zit muurvast en het kabinet wacht een zware opgave om met een structurele oplossing te komen. Voor de zomer moet er een wetsvoorstel liggen waarmee de opvang gemakkelijker gerealiseerd kan worden. Een deel van de Kamer wil dat het kabinet hier haast mee maakt.

"De crisis vindt nu plaats", zei Anne-Marijke Podt (D66) donderdagavond in een Kamerdebat. "Er moet snelheid zijn, omdat we nu al maandenlang te maken hebben met een Ter Apel dat elke keer op het laatste moment moet worden geholpen", zei Anne Kuik (CDA).

Deze, en overige linkse partijen steunen het voorstel om gemeenten te dwingen om asielzoekers op te vangen. Burgemeesters legden dit verzoek vorige maand neer bij het kabinet, omdat de druk op Ter Apel keer op keer te groot is.

VVD-Kamerlid Ruben Brekelmans ziet liever dat er toch op basis van vrijwilligheid afspraken worden gemaakt met gemeenten. "Wij vinden het nu nog niet aan de orde om dwangmaatregelen toe te passen, ook al zijn er - dat ben ik met mevrouw Kuik eens - af en toe spannende momenten, omdat het piept en kraakt."

"Het zijn wel meer dan spannende momenten", reageerde Kuik. "Ter Apel moet elke keer wachten op een lastminuteoplossing. De staatssecretaris geeft aan dat hij wel praat met al die burgemeesters en met al die gemeenten, dus daar ligt het niet aan."

Debat over opvang Oekraïense vluchtelingen werd breder getrokken

Maar liefst vijf bewindspersonen kwamen donderdag naar de Kamer om te debatteren over de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Zo konden er specifieke vragen over bijvoorbeeld scholing, huisvesting en werk gesteld worden aan de betrokken ministers.

Maar het was vooral staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) die aan het woord was, vanwege de crisis in de reguliere asielopvang. Oekraïense vluchtelingen komen daar niet terecht. De 25 veiligheidsregio's zijn verantwoordelijk voor hun opvang. Op dit moment zijn er afgerond 41.000 plekken gerealiseerd voor Oekraïners en 10.000 bedden daarvan zijn nog leeg. Het is de bedoeling dat het aantal plekken wordt opgehoogd tot 75.000.

Asielzoekers, die uit andere landen buiten Europa komen, moeten wel asiel aanvragen. Zij melden zich eerst in Ter Apel. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) stuurt ze vervolgens door naar een andere locatie, maar daar is amper ruimte. Een derde van de bedden in azc's wordt bezet gehouden door statushouders die wachten op een woning.

155 Kan jouw gemeente gedwongen worden om asielzoekers op te vangen?

Kabinet wil meerdere 'Ter Apels' en plekken voor sobere opvang

Hoewel er dus zo'n tienduizend plekken - bedoeld voor Oekraïners - beschikbaar zijn, kan het Rijk gemeenten niet dwingen om hier asielzoekers op te vangen. Gemeenten kunnen sowieso niet verplicht worden opvang voor asielzoekers te realiseren.

Van der Burg kletst zich naar eigen zeggen "de blaren op de tong" en het lukt telkens maar net om genoeg slaapplekken te regelen. Dit zijn dan vaak tijdelijke locaties, waardoor het probleem zich blijft herhalen.

Zo'n twee jaar geleden werd de Uitvoeringsagenda Flexibilisering Asielketen opgesteld. Hierin staat hoe een nieuw flexibel en weerbaar asielsysteem eruit moet komen te zien. Er moeten bijvoorbeeld vier aanmeldcentra komen om Ter Apel te ontlasten.

Ook moeten er sobere opvanglocaties komen voor asielzoekers die vrijwel geen kans maken op een verblijfsvergunning. Budel en Ter Apel hadden als pilot zo'n locatie, maar wilden er door grote overlast niet mee doorgaan. Tot op heden staan er geen andere gemeenten te springen om zo'n centrum te openen. Daar zit de crux: zulke vormen van opvang, maar ook het openen van azc's of het bieden van noodopvang, kan alleen op basis van vrijwilligheid.

Minister wil 'zorgvuldig' kijken hoe opvang per wet geregeld kan worden

Het aanstaande wetsvoorstel moet er in ieder geval voor zorgen dat de reguliere opvang goed verdeeld wordt. Van der Burg denkt bijvoorbeeld aan een taakstelling per provincie. Op deze manier wordt ook de huisvesting van statushouders geregeld. Ook VVD'er Brekelmans kan zich hier voorzichtig in vinden. Hij wil vooral niet dat bepaalde gemeenten of panden aangewezen worden door het Rijk.

Ondanks de wens vanuit een deel van de Kamer om haast te maken met het wetsvoorstel zal het nog een behoorlijke tijd duren voordat het er is. Van der Burg kon donderdag alleen toezeggen het voorstel "zodra het kan" naar het parlement te sturen.

"Gezien de verschillende meningen in dit gezelschap, ziet u dat we het wel op een zorgvuldige manier moeten doen, maar hoe eerder, hoe beter", zei de staatssecretaris.