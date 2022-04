D66-leider Sigrid Kaag weet al ruim een jaar van het grensoverschrijdende gedrag binnen haar partij, hoewel de partijtop en Kaag beweerden dat dit niet het geval was. Dat meldt de Volkskrant donderdag op basis van berichten die zij en het slachtoffer uitwisselden. De partij kwam deze middag vervroegd met een reactie op het onderzoeksrapport waarin het grensoverschrijdende gedrag werd uitgelicht.

Het rapport draait om voormalig D66-prominent Frans van Drimmelen. Hij werd eind 2020 door een vrouw beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag, waarna de partij een onderzoek instelde. Daaruit bleek dat er geen aanwijzingen waren voor intimiderend en manipulerend gedrag van de invloedrijke partijprominent.

Er kwam echter een vervolgonderzoek met aanvullende informatie, waaruit bleek dat de vrouw toch gelijk had. Die informatie werd nooit door D66 naar buiten gebracht. Van Drimmelen heeft inmiddels zijn partijlidmaatschap opgezegd.

Slachtoffer vroeg Kaag vier keer om hulp

De Volkskrant voerde gesprekken met het slachtoffer en heeft berichten ingezien die zij uitwisselde met Kaag. Daaruit blijkt dat Kaag al lang op de hoogte was van de problemen binnen D66, hoewel de partij dus beweerde dat zij de onderzoeksresultaten nooit heeft kunnen inzien.

Zo zou het slachtoffer op 20 april 2021 met Kaag hebben geappt over de resultaten van het rapport. Twee weken later had het tweetal opnieuw contact, toen de vrouw duidelijk maakte dat grensoverschrijdend gedrag van Van Drimmelen jegens haar was aangetoond. In totaal zou ze Kaag vier keer om hulp hebben gevraagd. Ook zou ze partijvoorzitter Victor Everhardt hebben benaderd.

De D66-leider weigerde de afgelopen weken in te gaan op vragen over haar rol als partijleider in de #metoo-zaak. Wel zei ze dat haar partij "een veilige partij moet zijn voor iedereen" en "waar sprake is van seksuele intimidatie, machtsmisbruik of grensoverschrijdend gedrag moet de partij ingrijpen".

Volgens de Volkskrant treedt de vrouw nu naar buiten met de berichten, omdat ze vindt dat Kaag en het partijbestuur verantwoordelijkheid moeten nemen voor wat haar de afgelopen jaren is overkomen. Dat doet zij anoniem om haar gezin en carrière te beschermen. Om die reden zou ze ook nog geen aangifte hebben gedaan.