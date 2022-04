D66 heeft als werkgever geen veilige werkomgeving geboden aan het vrouwelijke slachtoffer in de zaak rond grensoverschrijdend gedrag van voormalig partijstrateeg Frans van Drimmelen. Dat concludeert partijleider Sigrid Kaag donderdag in een verklaring.

"Het is verschrikkelijk dat mensen zich onveilig hebben gevoeld", zei Kaag op het partijbureau in Den Haag. "Ik kan het leed uit het verleden niet wegnemen, we kunnen het wel erkennen."

"Deze vrouw heeft te lang geen erkenning gehad bij de geleden pijn, dat is afschuwelijk", aldus Kaag.

D66 laat geen nieuw onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar de affaire-Van Drimmelen, liet het partijbestuur weten.

Van Drimmelen ontkent beschuldigingen

D66 liet eind 2020 onderzoek doen naar misstanden van een prominent partijlid naar aanleiding van een anonieme klacht van een vrouw die haar verhaal online had gezet. Later bleek dat het om Van Drimmelen ging, een belangrijke man binnen de partij en partner bij advieskantoor Dröge & van Drimmelen.

Van Drimmelen herkende zich "absoluut niet" in de "insinuaties", verklaarde hij destijds. Hij vond het vooral "verschrikkelijk" dat de berichtgeving D66 en zijn advieskantoor raakte.

Het onderzoek werd in vorig jaar februari afgerond, een paar weken voor de Tweede Kamerverkiezingen. Er werd geconcludeerd dat er "geen situaties van seksuele intimidatie en machtsmisbruik door betrokkene" waren geconstateerd.

Kaag zag vertrouwelijke bijlage niet in

Daarmee leek de kous af, totdat de Volkskrant vorige week zaterdag onthulde dat er naast dat onderzoek nog een 'vertrouwelijke bijlage' bestond waarin de eerste conclusie werd tegengesproken. Er was wel degelijk sprake van "grensoverschrijdende gedragingen", meldde de Volkskrant.

Die conclusie zou niet met partijleider Kaag zijn gedeeld, zei het bestuur eerder deze week, maar uit een stuk van de Volkskrant bleek dat ze al een jaar op de hoogte was.

Het gaat om sms-contact dat Kaag met de vrouw had. "Ik kende de inhoud niet. Nog steeds niet. Dat is terecht. Het rapport is vertrouwelijk", zei Kaag donderdag.

Kaag heeft de vrouw in december 2020 tweemaal telefonisch gesproken en had in april 2021 nogmaals contact via sms. Toen heeft ze de kwestie onder aandacht van het landelijk partijbestuur gebracht. "Ik neem mezelf kwalijk dat ik er bij het bestuur niet meer op heb aangedrongen."

Kaag en partijtop bleven lang stil

Sindsdien bleef het stil rond de partijtop. "Ik had me graag eerder uitgesproken", zei Kaag donderdag, maar dat zou ten koste zijn gegaan van een grondig en degelijk onderzoek, vond ze.

Maar de partijleden roerden zich wel. Zij eisen in een brief aan het bestuur en Kaag opheldering. Deze brief is inmiddels bijna zevenhonderd keer ondertekend. Onder anderen D66-wethouders en D66-raadsleden hebben er hun handtekening onder gezet.

Van Drimmelen, die ontkent zich schuldig te hebben gemaakt aan machtsmisbruik of seksuele intimidatie, legde eerder deze week zijn werk bij zijn advieskantoor neer en zegde zijn D66-lidmaatschap op.

Kaag liet zich sinds de publicatie in de Volkskrant niet horen of zien. Dat leidde tot verbazing en irritatie binnen de partij. Ook zou het vermeende slachtoffer haar meerdere keren hebben proberen te benaderen, maar Kaag gaf geen gehoor en stuurde de vrouw in kwestie op een gegeven moment naar de advocaten van D66.

De kwestie is in de eerste plaats pijnlijk voor de vrouw die maandenlang door de partijtop genegeerd is, maar ook voor Kaag zelf. Ze maakte een belangrijk punt van vrouwenrechten en beloofde voor de verkiezing nadrukkelijk 'nieuw leiderschap' met een open en transparante bestuursstijl.