De partijtop van D66 erkent grote fouten te hebben gemaakt in het onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag van partijprominent Frans van Drimmelen, maar er volgt geen nieuw onderzoek, zei partijvoorzitter Victor Everhardt. Partijleider Sigrid Kaag gaf toe dat zij al een jaar op de hoogte was van de #metoo-affaire binnen haar partij, maar ondernam nauwelijks actie.

In een uiterst chaotische persconferentie gingen Everhardt en Kaag donderdag diep door het stof. Er waren fouten gemaakt en dat had niet mogen gebeuren, erkenden ze. Er werd beterschap beloofd.

Maar daarmee was de kritiek op het handelen van de twee niet weg.

Het vorige bestuur, dat vorig jaar november werd vervangen, deed niets met een aanvullend onderzoek waarin partijprominent Frans van Drimmelen werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. In een eerder gepubliceerd onderzoek werd juist melding gemaakt dat er geen sprake was van grensoverschrijdend gedrag.

Het nieuwe bestuur, onder leiding van Everhardt, deed hier vervolgens ook niets mee. Er werd pas actie ondernomen toen de Volkskrant vorige week zaterdag onthulde dat het aanvullende rapport überhaupt bestond.

Kaag had donderdag moeite haar handelen uit te leggen. Ze kende de inhoud van het geheime rapport niet, maar had wel contact gehad met de vrouw die anoniem haar beklag had gedaan over Van Drimmelen.

De vrouw wees Kaag in sms'jes op het verschil tussen het openbare onderzoek en de geheime bijlage, maar de D66-leider wees haar door naar advocaten van D66. "Ik neem mezelf kwalijk dat ik een veel te zakelijk antwoord heb gestuurd. Ik had gewoon even moeten bellen", zei Kaag.

D66 laat ondanks deze nieuwe inzichten geen nieuw onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar de affaire-Van Drimmelen, liet Everhardt weten.

"Wij gaan nieuw onderzoek instellen", aldus de partijvoorzitter.

Verschuilen achter formaliteiten

Kaag leek zich te verschuilen achte formaliteiten. "Ik heb een fout gemaakt door niet door te pakken. Maar ik had geen formele rol", bleef ze steeds herhalen op vragen waarom ze niet in actie kwam toen de vrouw haar om hulp vroeg.

Nadat een onderzoek naar ongewenst gedrag door Van Drimmelen vorig jaar was afgerond, kwam er nog een 'vertrouwelijk' deel achteraan dat alleen bij het partijbestuur bekend was. Daaruit bleek dat Van Drimmelen zich wél schuldig had gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag, onthulde de Volkskrant

Kaag noemde het donderdag "verschrikkelijk" dat mensen zich onveilig hebben gevoeld. "Dit grensoverschrijdende gedrag had eerder consequenties moeten hebben."

Van Drimmelen heeft het wangedrag steeds ontkend. Pas deze week, na de publicaties van de Volkskrant, zegde hij zijn D66-lidmaatschap op.

Kaag en partijtop bleven lang stil

Kaag bleef lang stil. "Ik had me graag eerder uitgesproken", zei ze donderdag, maar dat zou ten koste zijn gegaan van een grondig en degelijk onderzoek, vond de partijleider.

De partijleden roerden zich wel. Zij eisen in een brief aan het bestuur en Kaag opheldering. Deze brief is inmiddels bijna zevenhonderd keer ondertekend. Onder anderen D66-wethouders en D66-raadsleden hebben er hun handtekening onder gezet.

De kwestie is in de eerste plaats pijnlijk voor de vrouw die maandenlang door de partijtop en Kaag is genegeerd, maar ook voor Kaag zelf.

Ze maakte een belangrijk punt van vrouwenrechten en beloofde voor de verkiezing nadrukkelijk 'nieuw leiderschap' met een open en transparante bestuursstijl.