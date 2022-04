Voor wie de rekening moet betalen om spaarders en beleggers te compenseren, worden woensdag verschillende oplossingen geopperd. Het linkerdeel van de Tweede Kamer (D66, PvdA, GroenLinks en SP) wil dat het geld bij vermogens wordt opgehaald en in ieder geval niet bij werkenden. Rechtse partijen (VVD en CDA) opperen om de staatsschuld op te laten lopen.

"We kunnen eventueel een stukje in het saldo laten lopen", zei CDA-Kamerlid Inge van Dijk.

VVD'er Folkert Idsinga deed vooral zijn best zo min mogelijk te zeggen aan welke oplossing zijn partij denkt. Een hogere staatsschuld is daarbij een mogelijke optie. "We zullen breder moeten kijken. Naar uitgaven, naar lasten en naar de staatsschuld. Hele palet zal gewogen moeten worden."

D66, GroenLinks, SP en PvdA wilden pertinent niet dat werkenden opdraaien voor de extra kosten. "De dekking moet volledig uit het vermogensdomein komen", zei GroenLinks-Kamerlid Tom van der Lee.

Ook CDA en ChristenUnie maakten zich hard om werknemers te ontzien.

Dure en complexe puzzel

Het kabinet heeft de puzzel van de compensatie voor vermogens nog lang niet gelegd. Wel is duidelijk dat het complex en duur is.

Slechts een paar stukjes liggen op hun plek: de rechter heeft de vermogensbelasting van tafel geveegd en de 60.000 bezwaarmakers moeten voor 4 augustus worden gecompenseerd.

Verder is het plaatje wie er allemaal gecompenseerd moeten worden nog niet duidelijk. Zijn dat alleen de 60.000 bezwaarmakers, of alle belastingplichtigen die in principe in hetzelfde schuitje zitten? Dat maakt voor de uiteindelijke rekening ook veel uit.

Staatssecretaris Marnix van Rij (Belastingdienst) wil voor het antwoord op deze vraag het liefst wachten op een uitspraak van de Hoge Raad. Daar dient momenteel een zaak waarin een belastingplichtige compensatie eist voor eveneens te veel betaalde vermogensbelasting, maar waarbij de bezwaartermijn is verlopen.

Met andere woorden: misschien hoeft het kabinet helemaal niet iedereen te compenseren van de rechter. De uitspraak wordt uiterlijk 20 oktober verwacht.

Kabinet heeft twee oplossingen

Eind vorig jaar oordeelde de rechter dat de vermogenstaks die sinds 2017 geldt, niet meer mag worden gebruikt. De Belastingdienst gaat namelijk uit van een fictief rendement en daarover moet belasting worden betaald.

Daarnaast bepaalt de Belastingdienst ook op een fictieve manier hoe dat vermogen is gestald. Hoe meer geld, hoe meer er wordt belegd, veronderstelt de fiscus.

Van Rij moet snel met een oplossing komen om nog voor augustus de bezwaarmakers te compenseren. De nieuwe tijdelijke regels gelden in ieder geval tot 2025. Daarna moet opbrengst uit vermogen worden belast op basis van werkelijk behaald rendement.

De bewindsman heeft inmiddels twee opties aan de Kamer gepresenteerd voor herstel. In beide gevallen wordt spaargeld belast volgens het werkelijk behaalde rendement. De opbrengst met spaargeld was de laatste jaren weinig tot niets.

Bij de winsten uit beleggingen wordt het ingewikkeld. De smaken die Van Rij biedt zijn uitgaan van een meerjarig gemiddeld rendement voor beleggingen, of kijken naar het gemiddelde van het daadwerkelijke jaar voor aandelen, obligaties en vastgoed in het desbetreffende jaar. De kosten kunnen eenmalig oplopen tot zo'n 12 miljard euro.

De oplossing moet voor 1 juni naar de Kamer zijn gestuurd, samen met alle andere financiële tegenvallers die dan in de Voorjaarsnota worden verwerkt.