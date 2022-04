Partijprominent Frans van Drimmelen zegt op verzoek van het partijbestuur zijn lidmaatschap van D66 op. Ook stapt hij uit zijn adviesbureau Dröge & van Drimmelen. Desondanks ontkent hij woensdag in een verklaring de beschuldigingen aan zijn adres van machtsmisbruik en seksuele intimidatie.

Van Drimmelen betuigt in zijn verklaring spijt aan iedereen die hij heeft gekwetst, met in de eerste plaats de vrouw in kwestie die hij indringend benaderde. Tegelijkertijd neemt hij afstand van de "onwaarheden" die de media volgens Van Drimmelen over hem hebben geschreven.

Wel erkent Van Drimmelen "domme dingen" te hebben gedaan "in het verleden". Een van die domme dingen is volgens hem de buitenechtelijke relatie van anderhalf jaar die hij met een vrouw had.

Aan die relatie kwam volgens Van Drimmelen in de zomer van 2015 een einde. Toch probeerde hij daarna "in gesprek te raken" met de vrouw door haar "langs verschillende kanalen" berichten te sturen. "Ik wilde graag weten waarom de relatie verbroken was. Ook zouden we elkaar nog regelmatig tegenkomen in D66-verband en daar wilde ik graag afspraken over maken", verklaart hij.

"Het tweede domme is dat ik te lang, te hardnekkig en soms bijzonder onaardig heb getracht een dergelijk gesprek voor elkaar te krijgen. Ik heb daarbij soms ook dingen gezegd waarvan ik besef dat ze dreigend zijn overgekomen", aldus Van Drimmelen. Dat terwijl hij naar eigen zeggen wist dat de vrouw helemaal geen contact wenste.

Van Drimmelen zegt zich nu goed voor te kunnen stellen dat de vrouw zich onveilig voelde door zijn berichten. "Dat spijt mij enorm. Ik heb onvoldoende rekening gehouden met de gevoelens van de vrouw in kwestie en heb geenszins de bedoeling gehad om haar een onveilig gevoel te geven."

Partijtop verzweeg grensoverschrijdend gedrag

De Volkskrant onthulde afgelopen weekend een vertrouwelijke bijlage van een onderzoeksrapport van het bureau BING naar grensoverschrijdend gedrag binnen D66. Daarin stond dat Van Drimmelen "dwingende, intimiderende en chanterende" berichten had gestuurd naar een vrouwelijke medewerker binnen de partij.

Ook schreef de Volkskrant dat D66 de conclusies over Van Drimmelen uit het vertrouwelijke deel van het rapport een jaar lang verzweeg. Het bestuur heeft toegezegd nog eens naar het onderzoek te kijken en komt vrijdag met een reactie.

Van Drimmelen beweert dat er de afgelopen dagen "veel onwaarheden" over hem zijn geschreven. "Iedereen die dat deed is daar zelf verantwoordelijk voor, maar ik wil hier met klem gezegd hebben dat ik mij nooit schuldig heb gemaakt aan machtsmisbruik of seksuele intimidatie."

Van Drimmelen zegt dat hij zich "door de in de media ontstane hetze" genoodzaakt voelt om zich terug te trekken uit zijn adviesbureau en al zijn maatschappelijke functies. Ook zegt hij dat hij zijn lidmaatschap van D66 heeft opgezegd. "Ik kan daarin niet functioneren met hetgeen nu op mijn schouders rust."

Volgens partijvoorzitter Victor Everhardt van D66 had het bestuur Van Drimmelen "met klem" gevraagd zijn lidmaatschap van de partij op te zeggen. "Hij kan ook in de toekomst geen lid meer worden van D66. Ook is hem te verstaan gegeven dat zijn aanwezigheid op partijbijeenkomsten niet langer gewenst is."