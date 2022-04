D66 en partijleider Sigrid Kaag liggen sinds dit weekend onder vuur vanwege een #metoo-zaak die al enige tijd speelt. Waar draait de zaak precies om? En welke vragen worden er gesteld?

De zaak kwam eind 2020 aan het rollen. Een vrouw plaatste toen een verhaal op internet waarin ze een belangrijk lid van D66 beschuldigde van grensoverschrijdend gedrag. De man, partijstrateeg Frans van Drimmelen, zou vrouwen binnen de partij intimideren en manipuleren. Dat zou niet alleen de schrijfster van het bericht zijn overkomen, maar ook een andere D66-medewerker.

D66 stelde vrij snel een onderzoek in naar de klacht. Twee maanden later, in februari 2021, verscheen een rapport waaruit bleek dat er geen aanwijzingen waren voor grensoverschrijdend gedrag van Van Drimmelen.

Niks aan de hand, zou je denken. Maar:

De Volkskrant onthulde dit weekend dat het onderzoek na het publiceren van dat rapport nog niet klaar was. Uit nieuwe informatie, die pas na de publicatie van dat rapport naar voren kwam, zou zijn gebleken dat de vrouw toch gelijk had. Deze informatie werd echter niet naar buiten gebracht door D66.

Verder zouden volgens een aantal belangrijke leden van D66 andere klachten over grensoverschrijdend gedrag niet goed zijn onderzocht. Het gaat om negentien klachten. Maar volgens het onderzoeksbureau BING werden de klachten mede niet onderzocht omdat de klagers dat zelf niet wilden.

Ondanks die nieuwe informatie bleef het onderzoeksbureau bij zijn conclusie: dat er bij D66 geen sprake is geweest van seksuele intimidatie of machtsmisbruik.

Het bestuur van D66 - een nieuw bestuur dat onlangs aantrad - heeft beloofd opnieuw te gaan kijken naar de nieuwe informatie die uit het vervolgdeel van het onderzoek kwam. Dit is mede besloten na de berichten in de Volkskrant en het aandringen hierop door belangrijke partijleden. Partijleider Sigrid Kaag heeft gezegd dat zij dit besluit van het bestuur steunt. Verder wil Kaag niet reageren op het nieuws van de Volkskrant.

Ook Van Drimmelen zelf wil niet reageren. Hij spreekt van een "pijnlijke privékwestie". Van Drimmelen stopte maandag wel voorlopig met zijn werk, voor adviesbureau Dröge & Van Drimmelen. Dat werk staat los van wat hij voor D66 deed.

Zeker 180 D66-leden willen dat Kaag en het partijbestuur snel tekst en uitleg geven over de zaak en het mogelijk verzwijgen van de nieuwe informatie. Dat verzoek staat in een open brief die ze hebben ondertekend. Ook vragen ze om een bijeenkomst waarin de D66-top verantwoording aflegt over de zaak.

Het slachtoffer zelf wilde trouwens geen reactie geven op het stuk in de Volkskrant. Vanwege haar privacy wil ze dat niet doen, schrijft de krant.

De vrouw zou Kaag volgens de krant wel meerdere malen hebben gevraagd om de nieuwe informatie naar buiten te brengen. Zij deed geen aangifte tegen Van Drimmelen, volgens de Volkskrant omdat zij bang zou zijn voor de gevolgen voor haar carrière.