Het prominente D66-lid Frans van Drimmelen heeft zijn werkzaamheden bij adviesbureau Dröge & van Drimmelen voorlopig neergelegd. Dat valt te lezen in een korte verklaring die op de website van het adviesbureau is geplaatst.

Van Drimmelen raakte afgelopen weekend opnieuw in opspraak, na berichtgeving in de Volkskrant. Daaruit bleek dat de invloedrijke partijstrateeg zich in het verleden wel degelijk schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag.

Een vertrouwelijk deel van een rapport over de kwestie, waarin die conclusie wordt getrokken, is al een jaar in handen van de partijtop. In een openbaar deel van het rapport, dat vorig jaar wél openbaar werd gemaakt, staat die conclusie niet.

"Afgelopen zaterdag kwam de Volkskrant in een artikel terug op een onderzoek door bureau BING naar grensoverschrijdend gedrag binnen D66, waarbij onze collega Frans genoemd wordt", aldus de verklaring. "De situatie is uiterst pijnlijk, verdrietig en schadelijk voor alle betrokkenen."

"Binnen ons bureau is door de partners over de publicatie en de ontwikkelingen daaromtrent gesproken. Na dit overleg is gezamenlijk besloten dat Frans zijn werkzaamheden voorlopig neerlegt."

Partijbestuur beloofde opnieuw te gaan kijken

Het partijbestuur liet zondag weten opnieuw naar het rapport te gaan kijken. De bestuursleden willen de stukken "wegen om te bezien of zij daar eventueel andere conclusies uit trekken dan eerder is gedaan", zei de partij in een verklaring. D66-leider Sigrid Kaag heeft nog niet op de berichtgeving gereageerd.

In een open brief roepen raadsleden, bestuurders en andere (actieve) partijleden de partij ondertussen op snel openheid van zaken te geven. De ondertekenaars willen dat het vertrouwelijke rapport geanonimiseerd openbaar wordt gemaakt. Ook willen de ondertekenaars binnen drie weken een bijeenkomst waar de partijleiding vragen beantwoordt en verantwoording aflegt.

De brief was maandag rond 10.00 uur ruim 180 keer ondertekend.