150 D66'ers eisen dat partijleider Sigrid Kaag en het partijbestuur binnen een week opheldering geven over het verzwijgen van de conclusies uit een vertrouwelijk rapport over grensoverschrijdend gedrag door een prominent partijlid. Dat staat volgens de Volkskrant in een open brief die sinds zondagavond rondgaat binnen de partij.

De ondertekenaars willen ook binnen drie weken een bijeenkomst waar de partijtop van D66 verantwoording moet afleggen voor het handelen rondom de #metoo-zaak.

De open brief is volgens de Volkskrant een initiatief van afdelingsvoorzitter Daphnie Ploegstra en vertrouwenspersoon van de Jonge Democraten Jelle Ages. De brief is ondertekend door 150 (oud-) bestuursleden, afdelingsvoorzitters, raadsleden, lokale fractievoorzitters, Provinciale Statenleden en oud-Kamerlid Matthijs Sienot. Ondertussen loopt de teller nog.

"Wij zijn ervan overtuigd dat pas wanneer de leden volledig zijn geïnformeerd over wat er daadwerkelijk is gebeurd en hoe er is gehandeld, we kunnen werken aan een vereniging die veilig is voor iedereen", staat volgens de Volkskrant in de brief.

Rapport grensoverschrijdend gedrag prominent partijlid

De Volkskrant schreef zaterdag 16 april dat D66 al een jaar lang conclusies uit een vertrouwelijk rapport over grensoverschrijdend gedrag door een prominent partijlid verzwijgt. Dat concludeerde de krant na het inzien van interne documenten.

Eind 2020 plaatste een vrouw een verhaal op het internet waarin ze de invloedrijke D66'er Frans van Drimmelen beschuldigde van grensoverschrijdend gedrag. De partijprominent werd ervan beschuldigd vrouwen binnen de partij te intimideren en manipuleren. Het zou gaan om een ervaring van de vrouw zelf en een ervaring van een andere D66'er.

Een in december 2020 gestart onafhankelijk onderzoek pleitte de invloedrijke D66'er vrij, maar in de vertrouwelijke bijlage zou staan dat hij wel degelijk grenzen heeft overschreden, meldde de Volkskrant. BING, het bureau dat het onderzoek uitvoerde, laat weten nog steeds achter de conclusie te staan dat uit niets is gebleken dat er sprake was van seksuele intimidatie of machtsmisbruik door Van Drimmelen.

Opnieuw bekijken onderzoek 'nogal vrijblijvend'

Het bestuur van D66 heeft inmiddels besloten het onderzoek door BING opnieuw te bekijken. Partijleider Sigrid Kaag steunt dat besluit. Maar volgens de ondertekenaars van de open brief is dit niet genoeg. Ages noemt het volgens de Volkskrant "nogal vrijblijvend om nu te zeggen: 'we gaan nog een keer naar het onderzoek van destijds kijken'. Dat hebben ze al een jaar kunnen doen. Met deze brief hopen we vaart achter de zaak te zetten. We willen weten wat er is gebeurd en willen dat er snel erkenning komt voor slachtoffers".