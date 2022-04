Het bestuur van D66 heeft na berichtgeving van de Volkskrant besloten om opnieuw mogelijk grensoverschrijdend gedrag van een partijprominent te onderzoeken. Daar hadden leden van de partij op aangedrongen.

De bestuursleden van D66 willen de stukken "wegen om te bezien of zij daar eventueel andere conclusies uit trekken dan eerder is gedaan", zegt de partij in een verklaring. Partijleider Sigrid Kaag laat in diezelfde verklaring weten het besluit van het partijbestuur te steunen.

Eind 2020 plaatste een vrouw een verhaal op het internet waarin ze de invloedrijke D66'er Frans van Drimmelen beschuldigde van grensoverschrijdend gedrag. De partijprominent werd ervan beschuldigd vrouwen binnen de partij te intimideren en manipuleren. Het zou gaan om een ervaring van de vrouw zelf en een ervaring van een andere D66'er.

Een in december 2020 gestart onafhankelijk onderzoek pleitte de invloedrijke D66'er vrij, maar in de vertrouwelijke bijlage zou staan dat hij wel degelijk grenzen heeft overschreden, meldde de Volkskrant. BING, het bureau dat het onderzoek uitvoerde, laat weten nog steeds achter de conclusie te staan dat uit niets is gebleken dat er sprake was van seksuele intimidatie of machtsmisbruik door Van Drimmelen.

De krant concludeerde na het inzien van interne documenten dat D66 conclusies uit het vertrouwelijke rapport al een jaar lang verzwijgt. Zeker vier D66-leden zouden hebben opgeroepen tot een nieuw onderzoek. Kaag wilde eerder niet reageren op de bevindingen van de Volkskrant. Van Drimmelen wilde ook niet ingaan op de in zijn ogen "pijnlijke privékwestie".