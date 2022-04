D66 verzwijgt conclusies uit een vertrouwelijk rapport over grensoverschrijdend gedrag door een prominent partijlid al een jaar lang, concludeert de Volkskrant zaterdag na het inzien van interne documenten. Minstens vier D66-leden zouden oproepen tot een nieuw onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag binnen de partij.

D66-leider Sigrid Kaag wil niet reageren op de bevindingen van de Volkskrant. De man die zich schuldig zou hebben gemaakt aan het grensoverschrijdende gedrag wil ook niet ingaan op de in zijn ogen "pijnlijke privékwestie".

Eind 2020 plaatste een vrouw een verhaal op het internet waarin ze een invloedrijke D66'er beschuldigde van grensoverschrijdend gedrag. De partijprominent werd ervan beschuldigd vrouwen binnen de partij te intimideren en manipuleren. Het zou gaan om een ervaring van de vrouw zelf en een ervaring van een andere D66'er met de betrokkene.

In december 2020 stelde D66 naar aanleiding van de klacht een onderzoek in naar de man. In februari van het jaar daarop bleek uit dat onderzoek dat er geen aanwijzingen waren voor grensoverschrijdend gedrag.

Negentien klachten zouden niet nader zijn onderzocht

De krant concludeert nu dat het onderzoek na februari 2021 nog drie weken is doorgegaan en dat de conclusies uit die maand voorbarig waren. De vrouw zou met haar klacht in het gelijk zijn gesteld.

De minstens vier D66-leden die een nieuw onderzoek willen, stellen dat het onafhankelijke onderzoeksbureau dat het onderzoek uit 2020 uitvoerde slecht werk heeft afgeleverd. Negentien andere klachten over grensoverschrijdend gedrag zouden niet nader zijn onderzocht.

Volgens het bureau gebeurde dat op verzoek van sommige mensen die een klacht hadden ingediend. Ook zou de partijtop van D66 zelf actie hebben ondernomen.