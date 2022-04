Het kabinet wil voor de zomer met een wetsvoorstel komen waardoor gemeenten in de toekomst gedwongen kunnen worden om opvangplekken voor asielzoekers te realiseren. Of de bevoegdheid hiervoor dan bij bijvoorbeeld de staatssecretaris voor Asiel of bij de provincies komt te liggen, wordt nog bekeken.

De asielzoekerscentra in Nederland zijn op veel plekken overvol. Dit komt grotendeels door de statushouders die als gevolg van het woningtekort niet uitstromen. Vooral de druk op aanmeldcentrum Ter Apel is al maandenlang enorm groot.

De voorzitters van de veiligheidsregio's vroegen het kabinet een paar weken geleden om ervoor te zorgen dat gemeenten gedwongen kunnen worden om plekken te regelen. Hiervoor bestaat nog geen wet. Het openen van een asielzoekerscentrum of het aanbieden van noodopvanglocaties is altijd op vrijwillige basis geregeld.

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) liet weten de vraag binnen het kabinet te gaan bespreken. Hij zei wel dat hij dwang als een "laatste redmiddel" ziet en dat hij opvangplekken liever op basis van vrijwilligheid regelt.

Maar de knoop lijkt nu toch doorgehakt. "Het kabinet was het er unaniem over eens dat je wat moet doen als voorzitters van de veiligheidsregio's erom vragen, commissarissen van de koning erom vragen en we zien dat we plekken tekortkomen en Ter Apel overloopt", aldus Van der Burg.

Komende tijd wordt onderzocht hoe dwang eruit moet komen te zien

Hoe het wetsvoorstel er precies uit komt te zien, kon de bewindsman nu nog niet zeggen. Het kabinet onderzoekt de komende maanden verschillende varianten.

"Is het de staatssecretaris die de verantwoordelijkheid krijgt? Of leggen we die bijvoorbeeld bij provincies, als het gaat om doorzettingsmacht?" Bij statushouders zijn het de provincies die gemeenten een opdracht geven voor de huisvesting. "Dat zouden we ook kunnen doen bij asielzoekers", aldus Van der Burg.

Het idee is om het voorstel vóór de zomer in consultatie te laten gaan, wat betekent dat burgers en belanghebbenden er hun zegje over kunnen doen. Vervolgens moeten de Tweede en Eerste Kamer het voorstel nog behandelen en ermee instemmen. De wet zal dus nog even op zich laten wachten. Tot die tijd moet Van der Burg hopen op de bereidheid van gemeenten.

Vooralsnog wel voldoende opvanglocaties voor Oekraïners

Die bereidheid is de afgelopen anderhalve maand al wel gevonden voor de opvang van Oekraïners. Zij hoeven geen reguliere asielprocedure in. Daardoor wordt hun opvang niet door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) geregeld, maar door de veiligheidsregio's en gemeenten zelf. Die hebben met het Rijk afgesproken 50.000 plekken te realiseren. Tot nu toe zijn het er ruim 41.000.

Vooralsnog is dit voldoende, want er verblijven momenteel iets meer dan 29.0000 Oekraïense vluchtelingen in opvanglocaties. Gemeenten hebben nu ruim 37.000 Oekraïense vluchtelingen geregistreerd. Ongeveer 8.000 vluchtelingen hebben dus zelf een plek gevonden, bijvoorbeeld in een gastgezin.

Het kabinet heeft gemeenten inmiddels wel verplicht opvang voor Oekraïners te regelen via een staatsnoodwet. Als gemeenten zich onttrekken aan hun plicht, kunnen ze daarop worden aangesproken. Dit is echter nog niet voorgekomen, want de gemeenten zorgen al vrijwillig voor de locaties.

Deze noodwet kan niet gebruikt worden voor de opvang van reguliere asielzoekers.