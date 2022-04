Het lijkt alsof de formatie voor even terug is. Achter gesloten deuren zoekt de politiek naar een oplossing voor de miljarden euro's die vertimmerd moeten worden in de begroting vanwege de enorme inflatie en de oorlog in Oekraïne. Een flinke puzzel.

Dinsdagavond kwamen coalitie en kabinet voor het eerst bij elkaar op het ministerie van Financiën voor overleg. Dat overleg wordt vanavond voortgezet.

De fractievoorzitters van VVD, D66, CDA en ChristenUnie, de drie vicepremiers en de premier moeten het eens worden over de extra uitgaven.

Door de oorlog in Oekraïne, die eraan heeft bijgedragen dat de inflatie gigantisch gestegen is, ziet de wereld er heel anders uit dan toen de kabinetsplannen werden opgeschreven. Al die wijzigingen moeten in de zogenoemde voorjaarsnota worden vastgelegd.

Naar verwachting hebben coalitie en kabinet deze en volgende week nodig om er samen uit te komen. Daarna volgt een rondgang langs enkele oppositiepartijen, want er is geen meerderheid in de Eerste Kamer.

De voorjaarsnota moet uiteindelijk voor 1 juni naar de Tweede Kamer zijn gestuurd.

Spaartaks zorgt voor hoofdbrekens

Allereerst is daar het miljardenpakket voor koopkrachtreparatie vanwege de gestegen energieprijzen. Dit voorjaar trok het kabinet daar een kleine 3 miljard euro voor uit. Dat wordt opvallend genoeg deels betaald uit de hogere gasopbrengsten voor Nederland.

Omdat die rekening netjes is 'gedekt', zullen de politieke kopstukken daar hun hoofd niet over breken. Het wordt vooral ingewikkeld als het dossier 'box 3' op tafel komt, ook wel spaartaks genoemd.

Spaarders en beleggers werden door de fiscus belast op basis van een fictieve winst, maar dat mocht niet meer, bepaalde de Hoge Raad eind vorig jaar. De veronderstelde winst waar de Belastingdienst mee rekende was vooral voor spaarders veel te hoog. Spaargeld verdampte.

Mogelijk prijskaartje van 7 miljard euro

Sindsdien worstelt de politiek met mogelijke oplossingen. Die zijn allereerst puur financieel. Spaarders die een te hoge aanslag hebben betaald over de jaren 2017 en 2018, hebben recht op compensatie, oordeelde de rechter.

Er is alleen nog veel onduidelijk over hoe hoog die rekening wordt. Krijgen alleen de 60.000 belastingbetalers die bezwaar hebben aangetekend compensatie? Of wordt er naar alle 1,3 miljoen mensen gekeken die deze belasting hebben betaald?

Het kabinet werkt aan verschillende varianten. Een daarvan kost zo'n 7 miljard euro, bevestigt een bron bij het kabinet na eerdere berichtgeving van de NOS. Het is alleen allerminst zeker voor welke compensatievariant wordt gekozen en hoeveel mensen hier recht op hebben.

Waar het geld vervolgens vandaan moet komen, ligt weer politiek gevoelig. De vraag is of coalitiepartijen bereid zijn vermogens zwaarder te belasten. D66 en ChristenUnie vinden dat een prima idee, maar vooralsnog wil de VVD daar niet aan.

Tegelijkertijd pleiten D66 en ChristenUnie om meer belasting op te halen bij directeur-grootaandeelhouders uit box 2. Het kabinet lijkt ook die richting op te gaan, liet staatssecretaris Marnix van Rij (Belastingdienst) onlangs weten.

Kabinetsplannen AOW en jeugdzorg strandden in senaat

Ook de plannen voor de AOW en de jeugdzorg moeten waarschijnlijk op de schop. Dat kost eveneens geld.

Oppositiepartijen willen een hogere ouderenuitkering en de geplande bezuiniging bij de jeugdzorg moet van tafel. Het debat daarover werd al begin dit jaar gevoerd.

Aanvankelijk wilde het kabinet hierop niet toegeven, maar de coalitie heeft in de Eerste Kamer geen meerderheid. Het was dan ook geen verrassing dat daar tegen deze kabinetsvoorstellen werd gestemd. Kabinet en coalitie zullen daar iets mee moeten.

Meer geld naar Defensie voor NAVO-norm

Dan is er nog de wens voor extra geld voor Defensie. De druk om aan die roep gehoor te geven, wordt sinds de oorlog in Oekraïne steeds luider. Nederland voldoet al jarenlang niet aan de NAVO-norm van 2 procent van het bruto binnenlands product (bbp).

Ook niet met de al toegezegde extra investeringen van jaarlijks 3 miljard euro. Het kabinet hoopt daarmee uit te komen op 1,85 procent.

Premier Mark Rutte was er begin februari, toen de meeste miljardentegenvallers al vorm begonnen te krijgen, nog optimistisch over. "Wat is het totale beeld? Wat is het probleem dat we moeten oplossen? Dat moeten we vervolgens goed analyseren, in partjes hakken en oplossen. Dat is besturen."