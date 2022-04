Staatssecretaris Eric van der Burg (Justitie en Veiligheid) mag twee asielzoekers uit Egypte en Algerije niet zonder onderzoek terugsturen naar Kroatië, oordeelt de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State woensdag. De staatssecretaris mag er niet zonder meer van uitgaan dat Kroatië zich aan het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens houdt.

Van der Burg wil een Egyptische en een Algerijnse asielzoeker terugsturen naar Kroatië. Daar hebben de twee mannen voor het eerst asiel aangevraagd. Op grond van Europese afspraken moet Kroatië de twee asielvragen in behandeling nemen. De twee willen echter niet terug omdat Kroatië zich volgens hen niet aan het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens houdt.

Hoewel lidstaten van de Europese Unie ervan uit mogen gaan dat alle lidstaten zich aan de mensenrechten houden, kan er soms aanleiding zijn om nader onderzoek te doen. In dit geval had Van der Burg onderzoek moeten doen naar "de actuele feiten en omstandigheden" in Kroatië, oordeelt de Raad van State. De staatssecretaris moet onderzoeken of de Egyptische en de Algerijnse asielzoeker bij terugkeer in Kroatië wel een asielprocedure kunnen doorlopen.

Aan de buitengrens van Kroatië is "op grote schaal en al lange tijd" sprake van zogeheten pushbacks, stelt de Raad van State. Dat raakt niet alleen vreemdelingen die proberen illegaal Kroatië in te komen, maar dat risico is er ook voor vreemdelingen die door Kroatië opnieuw zijn toegelaten vanuit andere lidstaten en voor vreemdelingen die zich dieper in het binnenland van Kroatië bevinden, aldus de Raad van State.

Geweld, pushbacks en diefstal aan de Kroatische grens

In oktober 2021 kwam aan het licht dat de Kroatische interventiepolitie zich schuldig maakt aan het illegaal uitzetten van asielzoekers. Hierbij zou ze de vluchtelingen "letterlijk de grens over slaan" zodat ze geen kans hebben om een asielprocedure te starten, schreven onder andere KRO-NCRV's Pointer en het journalistencollectief Lighthouse Reports. De praktijken zouden bovendien worden gefinancierd met Europees geld.

Kroatië heeft volgens de onderzoeksplatforms meerdere wegen gebouwd om de pushbacks - het met geweld terugdringen van migranten aan de buitengrenzen van de EU - mogelijk te maken. Enkele van deze wegen zouden doodlopen bij de grens met Bosnië en Herzegovina.

"Deze wegen kunnen worden gebruikt om de grens te bewaken, maar het gaat ook om doodlopende wegen waarvan duidelijk is dat ze worden gebruikt om mensen terug de grens over te duwen", aldus Klaas van Dijken van Lighthouse Reports.

De journalisten bekeken onder meer satellietbeelden, interviewden vluchtelingen en filmden met verborgen camera's bij de Kroatische grens. Op die beelden was te zien hoe gemaskerde personen met geweld de vluchtelingen over de grens jagen. Hun bezittingen zouden hun ook worden afgenomen.