De aankondiging van Lilianne Ploumen dat ze vertrekt als partijleider van de PvdA en als Tweede Kamerlid kwam dinsdag als een donderslag bij heldere hemel. Partijmedewerkers en fractiegenoten bleven verbaasd en teleurgesteld achter.

De PvdA'ers hoorden pas vanochtend over het vertrek. Henk Nijboer en Attje Kuiken kregen als fractiebestuur maandagavond een belletje van Ploumen. Ook Khadija Arib werd iets eerder ingelicht. Alleen Ploumens woordvoerder was al geruime tijd op de hoogte van haar twijfels.

Er was geen directe aanleiding voor Ploumens vertrek. Er waren geen verkiezingen verloren, maar ook niet gewonnen, en binnen de partij klonk nauwelijks gemor.

Nauwelijks. Want ook Ploumen bleek niet het stemmenkanon waar de partij al zo lang naar snakt. Het monsterverlies uit 2017 wist ze in 2021 niet goed te maken en trends in de peilingen wijzen al jarenlang niet omhoog.

De PvdA was ooit de massapartij op links, maar is nu in het versplinterde politieke landschap veroordeeld tot een rol in de marge.

Nijboer: 'Ze stond er op moeilijke momenten'

Als oppositiepartij moet je je constant hard en scherp laten horen om de aandacht te krijgen en daar wringt de schoen voor Ploumen. Leidend en opinievormend op álle onderwerpen en tegelijkertijd onderscheidend in verkiezings- en Kamerdebatten was voor Ploumen te veel gevraagd. "Ik vind dat ik dat niet goed genoeg kan waarmaken", schrijft ze dinsdag in een verklaring.

Een hard zelfoordeel, maar ook weer niet voor iedereen een verrassing. Het antwoord van PvdA-Kamerlid Nijboer op de vraag of hij haar een goede leider vond, was misschien veelzeggend: "Ze stond er op moeilijke momenten."

De jas als partijleider past haar dus niet, maar die van PvdA'er zit haar nog steeds als gegoten. "De sociale politiek zit bij mij diep van binnen", schrijft Ploumen. Van 2007 tot 2012 was ze partijvoorzitter, daarna minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in het tweede kabinet-Rutte en vervolgens vier jaar Kamerlid in de oppositie onder partijleider Lodewijk Asscher.

Toen Asscher vlak voor de Tweede Kamerverkiezingen vorig jaar aftrad vanwege zijn rol in het toeslagenschandaal, werd Ploumen plots gevraagd het stokje over te nemen. Een verre van ideale leiderschapswissel, want een deugdelijke voorbereiding was er niet. Maar Ploumen had weinig keuze, vond ze, de partij was in nood. "Dan zeg je ja."

Hoe nu verder?

Op de korte termijn kiest de Tweede Kamerfractie een nieuwe fractievoorzitter uit haar midden. Daar wordt waarschijnlijk volgende week een knoop over doorgehakt.

Kijkend naar de PvdA-kieslijst en het aantal behaalde voorkeurstemmen komen Arib, Nijboer en Kuiken hiervoor in aanmerking. Ook Kati Piri is een kanshebber.

De nieuwe fractievoorzitter hoeft niet de nieuwe politiek leider te worden bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen in 2025. Partijvoorzitter Esther-Mirjam Sent wil tegen die tijd een lijsttrekkersverkiezing uitschrijven.

Usual suspects Ahmed Aboutaleb (burgemeester van Rotterdam) en Eurocommissaris Frans Timmermans worden al genoemd in de wandelgangen. Of zij het ook tegen elkaar willen opnemen in een onderlinge strijd, valt te bezien. De laatste interne verkiezing tussen Diederik Samsom en Asscher verliep desastreus en kende alleen maar verliezers.

Staat linkse samenwerking op het spel?

De opdracht is in ieder geval groot. De samenwerking met GroenLinks staat hoog op de agenda van beide partijen. Ploumen is een fervent voorstander van dat idee en trok binnen de PvdA nadrukkelijk de kar.

GroenLinks-leider Jesse Klaver maakt zich er geen zorgen over dat Ploumens opvolger daar misschien wat minder enthousiast over is. "Dit gaat verder dan Lilianne Ploumen en mij", zegt hij in een reactie. "Onze partijvoorzitters zijn hiermee bezig, onze Eerste en Tweede Kamerfracties ook. Dit is echt breder. Dus dat gaat gewoon door."

Toch is de persoonlijke verhouding belangrijk voor dit project zolang een samengaan, in welke vorm dan ook, nog niet op papier staat. Klaver noemde Ploumen "mijn politieke maatje". Het is afwachten of die klik er ook met de opvolger is.