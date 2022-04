De Tweede Kamer heeft dinsdag ingestemd met een wetsvoorstel dat de financiering van politieke partijen transparanter moet maken. Als ook de Eerste Kamer met het voorstel instemt, worden ook giften uit het buitenland verboden.

Volgens de indieners van het voorstel doen grote donaties "afbreuk aan het beginsel van gelijke kansen" voor politieke partijen. Daarbij zou het beeld kunnen ontstaan van belangenverstrengeling.

Mocht de wet door de Eerste Kamer komen, dan mogen donateurs geen anonieme donaties meer doen aan politieke partijen en hun neveninstellingen. Er komt daarbij een verbod op giften uit het buitenland.

Dat moet het risico op buitenlandse beïnvloeding van de Nederlandse democratie beperken. Meerdere partijen, waaronder VVD, D66 en Forum voor Democratie, ontvingen in de afgelopen jaren grote bedragen uit het buitenland.

Giften moeten volgens het voorstel openbaar gemaakt worden vanaf 1.000 euro per donateur per jaar. Nu moet dat nog vanaf 4.500 euro per donateur per jaar. Substantiële giften vanaf 10.000 euro moeten daarbij binnen drie dagen na ontvangst openbaar gemaakt worden.