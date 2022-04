De PvdA is verrast door het besluit van Lilianne Ploumen om te stoppen als partijleider en Kamerlid, zegt de partij dinsdag in een reactie. GroenLinks-leider Jesse Klaver gaat ervan uit dat de opvolger van Ploumen de samenwerking tussen de twee partijen doorzet.

Klaver noemt Ploumen zijn "politieke maatje". Volgens hem was ze "een drijvende kracht achter de samenwerking" tussen GroenLinks en de PvdA.

Hij gaat ervan uit dat hij de samenwerking kan doorzetten met de opvolger van Ploumen. De PvdA en GroenLinks besloten vorig jaar intensiever te gaan samenwerken.

Er wordt al jaren gesproken over een samengaan van de linkse partijen. Daar is ook weerstand tegen. GroenLinks-Kamerlid Bart Snels stapte daarom op. Ook binnen de PvdA is er verzet tegen verregaande samenwerking of een fusie, van onder anderen oud-partijvoorzitter Hans Spekman.

PvdA: 'Ontzettend dankbaar voor inzet Ploumen'

Het PvdA-bestuur en partijvoorzitter Esther-Mirjam Sent zijn verrast door het besluit van Ploumen om op te stappen als politiek leider. In een verklaring meldt Sent dat zij en het bestuur bedroefd zijn, maar haar keuze respecteren. "We zijn haar ontzettend dankbaar voor alle jaren waarin zij zich heeft ingezet voor onze partij."

Sent prijst Ploumen voor haar strijd voor de kwetsbaarsten in de samenleving en voor haar rol als partijvoorzitter, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en Tweede Kamerlid. Ook benadrukt ze dat Ploumen opstond als lijsttrekker toen de partij "het moeilijk had". Ploumen trad in januari vorig jaar aan, krap twee maanden voor de Tweede Kamerverkiezingen, omdat Lodewijk Asscher onverwacht opstapte naar aanleiding van het toeslagenschandaal.

"Met tomeloze energie voerde zij campagne voor een eerlijker en socialer Nederland. Ze gaf elan aan de linkse samenwerking met het sluiten van het progressieve oppositieakkoord en liet in een tijd van politieke verdeeldheid en versplintering zien dat je samen meer bereikt dan alleen", aldus Sent.