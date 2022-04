Lilianne Ploumen stopt per direct als leider van de PvdA. Ze geeft ook haar Kamerzetel op, laat ze dinsdag in een verklaring weten.

Ploumen zegt "dat het leiderschap van de partij niet goed bij mij past en ik daarmee niet de ideale leider van onze partij ben". Ze schrijft dat het als partijleider "belangrijk is om leidend en opinievormend te zijn op alle onderwerpen".



"Om niet alleen een leider te zijn die Den Haag kan openbreken voor wat er leeft in ons land en in de wereld, maar ook een die bedreven is in het debat in de plenaire zaal van de Tweede Kamer. Ik vind dat ik dat niet goed genoeg kan waarmaken, en daarom treed ik terug."

Ook geeft ze haar zetel op. "Hier staat geen gewezen leider die de fractie en mijn opvolger in de weg wil lopen." De oud-partijleider schrijft afscheid te nemen van de landelijke politiek, maar niet van de partij.

Ploumen volgde begin vorig jaar Lodewijk Asscher op, die opstapte vanwege zijn rol in het toeslagenschandaal. "De eervolle taak van het leiderschap van onze partij en de fractie heb ik sindsdien met alles wat ik in me heb vervuld", aldus Ploumen.

98 Ploumen: 'Terugtreden als partijleider was moeilijk besluit'

Ploumen trots op 'doorbraak in linkse, progressieve samenwerking'

Onder Ploumens leiding werd de linkse samenwerking met GroenLinks geïntensiveerd. Zo wilden de partijen in de formatie vorig jaar alleen sámen praten over regeringsdeelname. Dat leidde er uiteindelijk toe dat VVD en CDA de deur juist dichthielden voor de linkse partijen.

Ook nadat premier Mark Rutte zijn vierde kabinet had samengesteld, bleven de PvdA en GroenLinks elkaar vasthouden. Dat viel niet bij alle leden van de partijen in goede aarde. Onder anderen voormalig PvdA-voorzitter Hans Spekman was zeer kritisch. GroenLinks-Kamerlid Bart Snels stapte vorig jaar oktober op en noemde de samenwerking met de PvdA als voornaamste reden voor zijn vertrek. Hij vond het "een vorm van kiezersbedrog".

Ploumen zegt in haar verklaring dat ze "trots" is op de "doorbraak in de linkse, progressieve samenwerking". Ook voorspelt ze dat "het bondgenootschap tussen de Partij van de Arbeid en GroenLinks zich verder zal verdiepen en verbreden".

De fractie gaat op korte termijn een nieuwe fractievoorzitter kiezen. In het congres in juni wordt de nieuw aangewezen voorzitter voorgedragen, aldus de PvdA. De nieuwe lijsttrekker en politiek leider wordt voor de nieuwe Tweede Kamerverkiezingen gekozen.