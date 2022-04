De Belastingdienst en het ministerie van Financiën weten al ruim een jaar van de discriminerende criteria die de fiscus jarenlang hanteerde bij fraudeonderzoeken, meldt Trouw maandagavond. Dat terwijl pas twee weken geleden bekend werd dat de Belastingdienst zich daar schuldig aan heeft gemaakt.

Uit onderzoek van accountantsbureau PwC bleek dat medewerkers van de fiscus tijdens fraudeonderzoek "met enige regelmaat" inschattingen maakten op "persoonskenmerken zoals nationaliteit of uiterlijk voorkomen".

Dat kon als gevolg hebben dat mensen onterecht werden afgewezen voor schuldsanering, kwijtschelding van belastingschuld of een persoonlijke betalingsregeling. "Dit is zeer waarschijnlijk ook gebeurd", concludeerden de onderzoekers.

Staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) liet weten te zijn geschrokken van de rapporten en noemde de uitkomsten "ernstig". Trouw schrijft echter op basis van ingewonnen documenten bij het ministerie dat betrokkenen al ruim een jaar voor publicatie van het onderzoek afwisten van de problemen.

Discriminerende criteria en handleiding in 2020 al ongeldig verklaard

Volgens de krant stonden de discriminerende criteria in een werkhandleiding van de fiscus. Die was opgezet door een medewerker die risicomodellen en algoritmes bouwt voor de Belastingdienst. De richtlijnen konden er bijvoorbeeld toe leiden dat sneller onderzoek gedaan werd naar giften aan moskeeën dan bij andere donaties.

Diverse directeuren van de Belastingdienst verklaarden het document in juli 2020 "informeel" en wilden dat het document "ongeldig werd verklaard en niet meer gebruik mocht worden", citeert Trouw. Enkele maanden later volgden Kamervragen en mediaverzoeken over mogelijke discriminatie bij de fiscus, maar in de weinige antwoorden die volgden werd met geen woord gerept over de discriminerende criteria, vervolgt de krant.

Een woordvoerder van Van Rij erkent in gesprek met Trouw dat de top van de Belastingdienst al langer op de hoogte was van de problemen. Hij benadrukt dat die informatie toen niet is gedeeld met het ministerie.

De krant schrijft dat het ministerie alsnog al ruim een jaar af kon weten van de discriminerende criteria bij de fiscus, omdat in een eerder mediaverzoek de discriminerende handleiding werd gedeeld met journalisten. De woordvoerder van Van Rij vermoedt dat simpelweg "niemand erop is aangeslagen". Waarom dat niet gebeurde, is volgens de zegspersoon niet te reconstrueren.