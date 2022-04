De procedures voor adopties uit het buitenland worden de komende maanden weer hervat. Wel komen er striktere voorwaarden en komt de bemiddeling in handen van één overheidsorganisatie, schrijft minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) in een brief aan de Tweede Kamer.

In de toekomst zal het uitgangspunt zijn dat adoptie alleen mogelijk is bij kinderen voor wie "geen passende opvang voorhanden is in landen van herkomst".

Interlandelijke adopties zijn sinds februari vorig jaar opgeschort, naar aanleiding van een zeer kritisch rapport. Een commissie die naar het systeem tussen 1967 en 1997 keek, concludeerde dat er te veel misstanden hadden plaatsgevonden, en dat die nog steeds voorkomen.

Het kabinet wil de samenwerking versterken met de landen waar kinderen kunnen worden geadopteerd, en ze ondersteunen om zelf de opvang mogelijk te maken. Als het landen lukt om zelf opvang te regelen, kan Nederland de samenwerking met dat land beëindigen. Dat kan ook als een land te weinig doet om zelf opvang te regelen.

In de plaats van de vier organisaties die nu nog bemiddelen bij interlandelijke adopties, komt er één overheidsorganisatie. Het inrichten van het nieuwe systeem zal wel even duren, aldus het ministerie. Ook het opstarten van de procedures "zal een aantal maanden in beslag nemen".