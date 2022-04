Minister Hugo de Jonge heeft zich donderdag in de Tweede Kamer door een zwaar debat moeten worstelen. Hij bleef erbij niet betrokken te zijn geweest bij de mondkapjesdeal die in de coronacrisis is gesloten met Sywert van Lienden. Wel erkende de minister dat hij eerder opening van zaken had moeten geven over het contact dat hij met en over de opiniemaker had.

De Jonge vond ondanks zijn "oprechte excuses" bijna de voltallige oppositie tegenover zich in een motie van wantrouwen, maar hield de steun van de coalitie en onder meer de SGP.

"Het valt me zwaar, maar minister De Jonge heeft laten zien dat hij slechts beperkt is in het lerende vermogen om eerlijk te zijn", zei Attje Kuiken (PvdA) aan het einde van het debat. De Jonge kon ook het vertrouwen van Jesse Klaver (GroenLinks) niet herwinnen, omdat de minister maar op "een klein puntje" aangaf waar het is misgegaan.

Klaver doelde op de "oprechte excuses" die De Jonge aan de Tweede Kamer had aangeboden voor het niet volledig en tijdig informeren over het contact dat hij met Van Lienden had in het voorjaar van 2020. Dit werd pas vorige maand onthuld door de Volkskrant, terwijl de Kamer hier vorige zomer al naar vroeg.

Ook journalisten vroegen vorig jaar al naar zijn rol bij de mondkapjesdeal, waarop de minister toen antwoordde dat hij "geen beslissende betrokkenheid" had.

Dat De Jonge destijds dit antwoord gaf, kwam volgens hem doordat hij toen vooral druk was met zijn eigen portefeuille, waar de inkoop van beschermingsmiddelen geen onderdeel van was. "Ik realiseerde mij niet dat ik daarmee onbedoeld die contacten niet noemde, terwijl ik die contacten wel had moeten noemen", zei bewindsman tegen de Kamerleden.

75 De Jonge over motie van wantrouwen: 'Dat raakt me'

De Jonge bleef volhouden dat hij niet bij de mondkapjesdeal betrokken was

"Ik heb een rol gespeeld in het tot stand brengen van het contact tussen een van onze ambtenaren en Van Lienden", zei De Jonge, die benadrukte dat hij dit had moeten melden. De Kamer moest genoegen nemen met deze korte zelfreflectie, want De Jonge bleef er verder bij dat hij niet bij de deal betrokken is geweest.

"Ik was betrokken. Alleen, niet bij de deal, niet bij het sluiten van de deal, niet bij een opdracht tot een deal, niet bij besluitvorming die heeft geleid tot een deal. Dat allemaal niet", zei de minister.

Het werd tijdens het debat daardoor al snel een semantisch spelletje, hoewel de minister zei dat hij dit niet wilde spelen.

Oppositiepartijen hoopten juist dat er iets was veranderd in de politiek na het '1 aprildebat' van vorig jaar. Toen werd VVD-leider Mark Rutte bijna weggestuurd vanwege zijn rol bij de notitie 'functie elders' over oud-CDA'er Pieter Omtzigt. Er zou een "nieuwe bestuurscultuur" komen, waarbij het kabinet open en transparant naar de Kamer zou zijn. "We zouden het nooit meer moeten laten gebeuren dat het kabinet de Kamer met een kluitje in het riet stuurt. Dat is hier wel gebeurd", zei een getergde Jesse Klaver.

De linkse partijen namen geen genoegen met de uitleg van De Jonge over zijn "betrokkenheid". Klaver: "U was gewoon betrokken bij de totstandkoming." Volgens SP'er Maarten Hijink, die best geloofde dat De Jonge "niet met Sywert aan tafel had gezeten om het over aantallen en prijzen te hebben", was de deal er ook niet gekomen zonder "het duwen" van de minister.

"Ik maak uit de appjes op dat de minister een slecht gevoel over Van Lienden had. Waarom wilde hij hem dan liever binnen hebben dan buiten? Zo iemand wil je toch buiten houden?", vroeg Kuiken zich hardop af.

De Jonge had naar eigen zeggen contact over en met Van Lienden, omdat hij wilde voorkomen dat "er een alternatief naast het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) zou worden opgericht". Deze verdediging voerde ook zijn partijgenoot en CDA-Kamerlid Joba van den Berg aan tijdens het debat.

De oppositie ging er, in tegenstelling tot de coalitie, hard in. Klaver gaf De Jonge aan het einde van zijn verdediging nog een keer de kans om zijn vertrouwen toch terug te winnen: "Denkt u nog heel goed na, voordat u deze termijn afsluit, wat u nog aan de Kamer wil zeggen. U was betrokken bij deze deal. Geef dat toe."

Toch moest uiteindelijk ook Klaver genoegen nemen met De Jonges uitspraak: "Ik was niet betrokken bij de deal, maar ik heb wel betrokkenheid gehad."

Deloitte-onderzoek moet volgens De Jonge uitwijzen of zijn rol doorslaggevend was

Tijdens de beantwoording van De Jonge waren het vooral oppositieleden die hem interrumpeerden. Deze partijen hadden naast meer openheid ook gehoopt op een andere houding van de coalitiepartijen.

In de voorbije jaren stemden de coalitie en het kabinet tal van zaken in achterkamertjes af, waardoor de oppositie feitelijk buitenspel stond tijdens debatten.

Klaver wees Van den Berg (CDA) er dan ook op dat ze precies nul keer naar de microfoon was gelopen. "Ik heb een groot probleem met het kabinet, maar ik misschien nog wel een groter probleem met het optreden van deze coalitiefractie", zei hij.

Tijdens het debat werd al vrij snel duidelijk dat de Kamerleden van D66, VVD en ChristenUnie donderdag geen oordeel zouden vellen over het lot van De Jonge. Ze zeiden meerdere keren dat ze het complete onderzoek van onderzoeksbureau Deloitte naar de inkoop van beschermingsmiddelen wilden afwachten.

Volgens De Jonge moet dit onderzoek ook uitwijzen of zijn rol een "doorslaggevende factor" is geweest bij het sluiten van de omstreden deal waardoor Van Lienden miljonair is geworden. "Het lijkt mij vergezocht, met die paar berichtjes", zei hij daarbij.

De oppositie had donderdag wel genoeg, of eigenlijk te weinig, gehoord van De Jonge. Kuiken (PvdA) diende namens GroenLinks, DENK, SP, Groep Van Haga, PvdD, PVV, BBB en FVD een motie van wantrouwen in.