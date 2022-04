Hugo de Jonge kan aanblijven als minister voor Volkshuisvesting. Een motie van wantrouwen vanuit de oppositie vanwege zijn vorige rol als bewindspersoon op het ministerie van Volksgezondheid, haalde geen meerderheid. De Jonge is wel politiek beschadigd door zijn rol bij de omstreden mondkapjesdeal met het bedrijf van Sywert van Lienden.

GroenLinks, DENK, SP, PVV, FVD, BBB, PvdD en Van Haga steunden de motie van wantrouwen van de PvdA. Daarmee is De Jonge de steun van bijna de voltallige oppositie, samen goed voor 61 zetels, kwijt.

Omdat er hoofdelijk werd gestemd - niet alle Kamerleden waren in de plenaire zaal aanwezig - is de officiële uitslag 52 stemmen voor en 72 tegen.

De Jonge kan daarmee verder als minister voor Volkshuisvesting, maar heeft wel een behoorlijke parlementaire tik gekregen.

"Het vertrouwen staat al jarenlang onder druk en bereikte vorig jaar april een dieptepunt", zei PvdA'er Attje Kuiken, verwijzend naar het debat waarin premier Mark Rutte ternauwernood een motie van wantrouwen overleefde na het debat over Pieter Omtzigt en 'functie elders'.

"Elke keer zijn we op zoek naar een weg omhoog om het vertrouwen te herstellen en elke keer komen er weer zaken waarin we teleurgesteld worden, omdat patronen zich herhalen", zei Kuiken in een toelichting op haar motie.

Volgens haar heeft De Jonge onvoldoende lerend vermogen. "De Jonge is niet eerlijk over zijn precieze betrokkenheid bij de mondkapjesdeal, niet tijdig geweest met informatie en niet volledig met informatie."

GroenLinks-leider Jesse Klaver was vooral verbolgen over het feit dat De Jonge zei: "Ik was niet betrokken bij de deal, maar ik heb wel betrokkenheid gehad." Klaver noemde dat cynisch "het hoogtepunt" van het debat.

Kuiken zei over dat vermeende woordenspel: "Een discussie over wat die betrokkenheid precies inhoudt, helpt niet."

Coalitie wacht met oordeel tot onderzoek

Coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie wilden met een finaal oordeel over De Jonge wachten totdat het onderzoek van Deloitte naar de aankoop van bijna alle persoonlijke beschermingsmiddelen tijdens de coronacrisis is afgerond. Dat onderzoek heeft vertraging opgelopen en is waarschijnlijk pas in de zomer klaar.

De Jonge had dan ook weinig te duchten van deze vier partijen. CDA-Kamerlid Joba van den Berg had zelfs gedurende het hele debat, dat inclusief pauzes zo'n twaalf uur duurde, geen enkele vraag aan het kabinet over de discutabele megaorder bij Van Lienden van ruim 100 miljoen euro.

"Ik heb een groot probleem met dit kabinet, maar ik heb misschien nog wel een groter probleem met het optreden van deze coalitiefractie", zei een boze Klaver tegen Van den Berg.

Klaver vindt, net als enkele andere oppositiepartijen, dat de gehele Kamer zich onafhankelijker moet opstellen ten opzichte van het kabinet. Dat zou onderdeel moeten zijn van de zo gehoopte nieuwe bestuurscultuur.