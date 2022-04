Hugo de Jonge kon zich het contact dat hij als minister van Volksgezondheid met Sywert van Lienden over de omstreden mondkapjesdeal had niet herinneren toen de Kamer en journalisten ernaar vroegen. Dat blijkt donderdag tijdens het debat over de megaorder bij Van Lienden ter waarde van 100 miljoen euro.

"Als ik als de vraag kreeg of ik betrokken ben geweest bij de deal, dan zei ik op basis van mijn herinnering: nee, ik ben niet betrokken geweest bij die deal", zei De Jonge.

Volgens hem komt dat doordat zijn focus vooral op zijn eigen portefeuille lag, de inkoop van beschermingsmiddelen was daar geen onderdeel van.

"Ik moet het doen met wat ik de Kamer heb gestuurd en met mijn herinnering. Ik sloeg niet aan op een incompleet antwoord."

Uit vrijgegeven appjes en een mailwisseling blijkt dat De Jonge wel gelijk direct met Van Lienden contact heeft gehad over die deal. Dat was ook het geval met zijn persoonlijk assistent Bart van den Brink en topambtenaren van zijn ministerie.

De Jonge biedt Tweede Kamer excuses aan

De Jonge: "Ik realiseerde mij niet dat ik daarmee onbedoeld die contacten niet noemde, terwijl ik die contacten wel had moeten noemen. Dat is niet goed gegaan. Daar bied ik de Kamer mijn oprechte excuses voor aan."

De Jonge, inmiddels minister van Volkshuisvesting, zei tegen de Kamer dat hij "altijd naar eer en geweten" zijn werk heeft gedaan. "Dat wil niet zeggen dat ik altijd alles goed heb gedaan. Niemand is onfeilbaar."

Niet alle Kamerleden namen hier genoegen mee. "Er is meerdere keren naar dat contact gevraagd. Dan kun je toch bij jezelf nagaan of je antwoord klopt?", zei GroenLinks-leider Jesse Klaver.

Klaver zegt dat De Jonge lof verdient, omdat hij zich inzette om genoeg mondkapjes naar Nederland te halen en noemt het begrijpelijk dat er eventueel te veel zijn gekocht. Maar over zijn betrokkenheid bij de deal moet De Jonge eerlijk zijn, vindt Klaver. "Geef het ruiterlijk toe."

De Jonge hield het erbij dat het beter was geweest als hij zijn contacten met Van Lienden er ook bij had gemeld. "Het antwoord is niet incorrect, maar ik had het wel completer en vollediger gevonden als ik dat erbij had gezegd."

Het leek hem ook "vergezocht" dat hij met "die paar berichtjes" de deal mogelijk heeft gemaakt. "Ik was niet betrokken bij de deal, maar ik heb wel betrokkenheid gehad."