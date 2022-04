Oppositiepartijen vinden de informatieverstrekking van het kabinet over de rol van oud-minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge in de mondkapjesdeal met Sywert van Lienden zwaar onvoldoende.

Er is de afgelopen weken tevergeefs om extra documenten gevraagd door de parlementariërs, maar die kwamen er pas nadat De Jonge er opdracht voor gaf, bleek donderdag in het debat over de megaorder.

Conny Helder, de huidige minister van Volksgezondheid, moest tekst en uitleg geven over het handelen van haar voorganger De Jonge, maar slaagde daar maar deels in.

De bewindsvrouw verwees meerdere malen naar een nog af te ronden onderzoek van Deloitte. Daarin worden bijna alle transacties van persoonlijke beschermingsmiddelen tijdens de coronacrisis uitgeplozen.

Totdat dat onderzoek is afgerond, waarschijnlijk pas in de zomer, wil het kabinet niet te veel kwijt over de gang van zaken rond de deal met het bedrijf met Van Lienden. Nu sporadisch informatie delen zou "onvoldoende recht doen aan de zorgvuldigheid van het onderzoek", zei Helder.

'Hier klopt helemaal geen hout van'

"Onacceptabel", vond GroenLinks-leider Jesse Klaver. Want er werd woensdag namelijk op verzoek van De Jonge wel app- en mailverkeer gepubliceerd.

"Als de Tweede Kamer om informatie vraagt, dan moeten we wachten op het onderzoek van Deloitte, maar als Hugo de Jonge informatie openbaar wil maken om zichzelf te verdedigen, kan het wel."

Ook SP'er Maarten Hijink was verbolgen. "Er komen pas stukken als de positie van de minister in het geding is. Hier klopt helemaal geen hout van."

Attje Kuiken (PvdA): "Dit is niet bevorderlijk voor het vertrouwen in een open en integere benaderingswijze."

'U gaat de mist in'

Bewindspersonen bepalen niet welke informatie wel of niet worden gedeeld, maar de Kamer, vinden deze partijen. Het kabinet vindt nota bene zelf dat de informatievoorziening aan het parlement "adequater, opener en completer" moet. Dat was een van de beloftes naar aanleiding van het onderzoek naar het toeslagenschandaal, waar het vorige kabinet voor moest aftreden.

Klaver citeerde voor alle duidelijkheid zelf uit het document waarin deze belofte is opgenomen: "Naast de nieuwe vorm van actief openbaar maken van de onderliggende beslisnota's bij Kamerstukken blijft vanzelfsprekend ook de mogelijkheid bestaan van openbaarmaking van (aanvullende) informatie op verzoek van de Kamer."

De GroenLinks-leider wilde dat Helder toegaf dat zij niet handelde in de geest hiervan. "Dit is principieel onjuist. U gaat de mist in. Als u dit niet toegeeft, dan hebben we een probleem."

Helder erkende dat het een "vreemde situatie" is en bood na lang doorvragen van de oppositie haar excuses aan voor de gang van zaken. "Het spijt me vreselijk, ik wil graag excuus maken, omdat ik ook vind dat het geen schoonheidsprijs verdient."