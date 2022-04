Veel partijen in de Tweede Kamer zijn donderdag niet te spreken over de gang van zaken rond de mondkapjesdeal van 100 miljoen euro die in 2020 met Sywert van Lienden werd gesloten. Vooral de betrokkenheid van Hugo de Jonge in zijn rol als minister van Volksgezondheid en zijn gebrek aan openheid hierover roepen vragen op.

De Jonge bemoeide zich nadrukkelijk met de megaorder tussen Van Lienden en de overheid, blijkt uit vrijgegeven documenten. Hij ontkende dat publiekelijk echter altijd.

"Dit raakt het vertrouwen in de politiek", zei PvdA-Kamerlid Attje Kuiken donderdag. SP'er Maarten Hijink: "Wat zegt het over een minister als hij een deal sluit voor de beeldvorming en zijn handen er weer van aftrekt als het voor de beeldvorming lelijk uitpakt?"

Er was Kamerbreed wel begrip voor het feit dat het ministerie in crisistijd liever te veel dan te weinig mondkapjes inkocht. Dat hoewel het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH), de gezamenlijke inkooptak van de overheid, had laten weten dat de deal met Van Lienden overbodig was.

Maar de publiekelijke ontkenningen van De Jonge bij de totstandkoming van de order en de gebrekkige en late informatievoorziening naar de Kamer en de pers leidden tot veel verontwaardiging van de oppositieleden.

"Het kabinet zou het anders doen", zei GroenLinks-leider Jesse Klaver daarover. "Het kabinet maakt zich vooral druk over de eigen status."

De Jonge vindt dat hij duidelijker had moeten zijn

Woensdag bleek uit gepubliceerde documenten dat De Jonge direct contact had gehad met Van Lienden over de mondkapjesdeal.

De bewindsman gaf toe dat hij hierover duidelijker had moeten zijn. Klaver hekelde die gang van zaken: "Ontkennen dat je als minister betrokken was terwijl het wel zo was en pas verontschuldigen als de feiten aan het licht komen."

Kees van der Staaij (SGP) vraagt zich af wat dit betekent voor de toekomstige relatie tussen De Jonge en de Kamer. "Hoe kunnen we erop vertrouwen dat we in de toekomst wel openheid van zaken krijgen?"

CDA-Kamerlid doet 'alsof zij de minister is'

Vooral het CDA moest het ontgelden. Kamerlid Joba van den Berg wilde weten welke lessen er zijn getrokken na de miljoenenorder, maar concludeerde dat haar partijgenoot De Jonge niet veel verkeerd heeft gedaan. "De persoonlijke integriteit van deze minister staat niet ter discussie", aldus de christendemocraat.

Die opvatting leidde tot veel verontwaardiging bij oppositiepartijen. "Hoe weet u dat de intenties van De Jonge niet verkeerd waren?", wilde Klaver van Van den Berg weten. "Dit is een schande voor de Tweede Kamer."

PVV'er Fleur Agema zag vooral veel vriendjespolitiek binnen het CDA. Van Lienden was destijds prominent CDA'er. "Het was een CDA-kruiwagentje om Van Lienden rijk te maken."

Ook Kuiken hekelde de opstelling van Van den Berg ten opzichte van het kabinet. "Van den Berg doet alsof zij de minister is. Als u in de schoenen gaat staan van de minister, hoe kunnen we dan naar een andere bestuurscultuur?"

De Jonge, inmiddels minister voor Volkshuisvesting, zal later vandaag reageren op de vragen uit de Kamer. Dat geldt ook voor Conny Helder, de huidige verantwoordelijk minister voor Volksgezondheid.