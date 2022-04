Hugo de Jonge houdt vol dat hij als minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in het vorige kabinet "geen verantwoordelijkheid gedragen en geen betrokkenheid gehad heeft bij onderhandelingen of besluitvorming" over de mondkapjesdeal met Sywert van Lienden "of welke andere deal dan ook". Die indruk ontstond nadat appjes tussen De Jonge en een topambtenaar waren gepubliceerd. Daaruit bleek dat hij zich wél actief met de megaorder heeft bemoeid.

De Jonge, die inmiddels minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is, ontkent zijn betrokkenheid woensdag in een brief aan zijn collega-minister Conny Helder (Langdurige Zorg), die zijn portefeuille heeft overgenomen.

"De verwarring die echter nu is ontstaan ten aanzien van mijn betrokkenheid als toenmalig minister van VWS had niettemin voorkomen kunnen worden", schrijft De Jonge aan Helder.

Aan die verwarring heeft De Jonge vooral zelf bijgedragen. In antwoord op Kamervragen schreef hij vorig jaar juni over de mondkapjesdeal: "Bij de besluitvorming ben ik niet betrokken geweest."

De Jonge schrijft nu dat hij "in aanvulling op de beantwoording van de vragen van de Kamer" zijn contacten met opiniemaker Van Lienden had moeten vermelden. "Ik heb daarop onvoldoende toegezien en dat betreur ik."

Dat geldt ook voor antwoorden op vragen van journalisten destijds. De Jonge ontkende met klem iedere betrokkenheid. Hij erkent nu dat het "completer" was geweest als hij er toen toch over was begonnen.

'Die Sywert is echt losgeslagen'

Het ministerie van VWS heeft woensdag in de aanloop naar het debat van donderdag over de mondkapjesdeal ook veel documenten gepubliceerd, waaronder talloze appjes van De Jonge en Van Lienden. Daaruit wordt duidelijk dat Van Lienden, die destijds ook lid van het CDA was, veel contact had met De Jonge en de ambtelijke top van VWS.

Uit de berichten wordt duidelijk dat Van Lienden alles uit de kast haalde om de mondkapjesorder erdoor te drukken. De oud-scholierenleider had in ieder geval tussen 19 maart en 5 mei veel appcontact met De Jonge.

De bemoeienis bleef niet onopgemerkt op het ministerie. Martin van Rijn, die tijdens de crisis tijdelijk minister voor Medische Zorg was, appte naar De Jonge: "Die Sywert is echt losgeslagen. Heel Nederland aan een medisch mondkapje."

Een onbekende persoon schreef aan De Jonge: "Hugo, op jouw verzoek ben ik gaan knuffelen met Sywert. Dat is bijna een dagtaak."