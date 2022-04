Het parlement tast voor een belangrijk deel nog in het duister over wat nu precies de rol van oud-minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge was in de mondkapjesdeal tussen de overheid en opiniemaker Sywert van Lienden. Sprak De Jonge, nu minister voor Volkshuisvesting, de waarheid toen hij zei dat hij niets te maken had met de overeenkomst à 100 miljoen euro?

De oppositie slijpt de messen. "Als De Jonge de Kamer moedwillig verkeerd heeft geïnformeerd, dan heeft hij een probleem. Dan is er een vertrouwenscrisis", zei GroenLinks-leider Jesse Klaver. Zo ver is het nog niet, benadrukte Klaver.

Vanuit de coalitie was het oordeel vooralsnog iets minder scherp. D66-fractievoorzitter Jan Paternotte wilde eerst de antwoorden van De Jonge horen voordat hij in de media een oordeel geeft.

Premier Mark Rutte hield zich zoals gebruikelijk in precaire situaties op de vlakte en wilde niets inhoudelijks zeggen totdat het debat is gevoerd.

De CDA-minister kan zich opmaken voor een pittig debat donderdag. Er zijn veel open eindjes en dat heeft hij aan zichzelf te wijten.

De Jonge werd al snel aan partijgenoot Van Lienden gekoppeld

Een jaar geleden onthulden de Volkskrant en Follow the Money dat Sywert van Lienden en zijn twee zakenpartners Bernd Damme en Camille van Gestel miljoenen winst hadden gemaakt met de verkoop van beschermingsmiddelen voor de zorg, terwijl Van Lienden zich publiekelijk steeds voordeed als weldoener.

Het ging om een van de grootste orders van mondkapjes in de coronacrisis, 40 miljoen stuks in totaal. De Kamer wil nu weten van De Jonge wat zijn bemoeienis met die order was.

Dat werd hem al vlak na de publicaties vorig jaar mei gevraagd. Van Lienden was immers een prominent CDA'er. Inmiddels is de oud-scholierenleider geen partijlid meer.

De Jonge had 'geen beslissende betrokkenheid' bij megaorder

"Ik heb geen beslissende betrokkenheid bij dingen die niet mijn portefeuille zijn", zei De Jonge op 21 mei na afloop van de ministerraad op de vraag of hij betrokken was bij de miljoenendeal. Ook de Kamer liet hij weten: "Bij de besluitvorming ben ik niet betrokken geweest."

Die uitspraak kan hem nu duur komen te staan, omdat de Volkskrant twee weken terug appjes boven water kreeg waaruit het tegenovergestelde blijkt.

De Jonge bemoeide zich er wel mee, hoewel de inkoop van mondkapjes niet zijn verantwoordelijkheid was. Hij vroeg een topambtenaar contact op te nemen met Sywert. "Met een klein beetje verdraagzaamheid moet dat lukken. Hoop echt dat het lukt", appte hij.

De Jonge zal moeten uitleggen hoe dit nu precies zit. "Ik wil weten waarom en welke bemoeienis hij heeft gehad", zei PvdA'er Attje Kuiken.

Klaver: 'De Jonge had eerlijk moeten zijn'

Het is belangrijk hier de context te schetsen. De coronacrisis was in alle hevigheid losgebarsten en er was een schreeuwend tekort aan alles. Zorgmedewerkers hadden geen beschermingsmiddelen, terwijl zij juist werden blootgesteld aan het virus.

Er is dan ook wel begrip voor het handelen van De Jonge, als hij er maar eerlijk over is, zegt Klaver. "Als hij had gezegd: natuurlijk ben ik erbij betrokken geweest, wat denkt u zelf. Ik heb informatie doorgegeven en ik heb de deal een zetje gegeven. Ik dacht dat dat verstandig was. We zijn getild door Sywert van Lienden. Ik kan me daar van alles bij voorstellen. Maar dat heeft hij niet gedaan."

Aanwezigheid De Jonge staatsrechtelijk ongebruikelijk

Er ontstaat donderdag een ongebruikelijke, staatsrechtelijke situatie. De minister voor Volkshuisvesting komt zich namelijk in de Kamer verantwoorden over wat hij als minister van Volksgezondheid heeft gedaan. Hij zit dan naast de huidige minister van Volksgezondheid, Conny Helder.

"Normaal neemt een opvolger ook de verantwoordelijkheid over", zegt Douwe Jan Elzinga, hoogleraar staatsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. "Stop je als minister en kom je niet terug in een volgend kabinet, dan kun je sowieso niet verantwoordelijk voor iets worden gehouden. Het gaat dus om het ambt, niet om de persoon."

Elzinga begrijpt het in dit geval wel dat De Jonge bij het debat aanschuift. "Hij weet natuurlijk meer dan zijn opvolger over dit onderwerp."

Het maakt voor de Kamer ook niet uit wie er van het kabinet aanwezig is, mocht de vertrouwensvraag ter sprake komen. Elzinga: "Het parlement kan het vertrouwen in een minister altijd opzeggen. Ongeacht de aanwezigheid in de Kamer of ongeacht de reden. Dat is maar goed ook, want het opzeggen van het vertrouwen is het meest krachtige instrument van de Kamer."