Tweede Kamerleden hadden gehoopt dat zij dinsdag van een briefing iets wijzer zouden worden over de mondkapjesdeal tussen het ministerie van Volksgezondheid en het bedrijf van Sywert van Lienden Relief Goods Alliance. Maar de onderzoekers van Deloitte lieten al direct weten: "Er wordt gedurende het onderzoek niets gezegd over betrokken partijen of individuele gebeurtenissen."

De Kamerleden schoten zo niets op in hun zoektocht naar de rol van oud-minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge in de mondkapjesdeal met Van Lienden. Donderdag debatteert de Kamer over de deal ter waarde van 100 miljoen euro.

Van Lienden hield er ruim 9 miljoen euro winst aan over en zijn twee zakenpartners ieder zo'n 5 miljoen. Sinds deze onthulling door de Volkskrant en Follow the Money wil de politiek de onderste steen boven krijgen, omdat Van Lienden steeds in de media had gezegd dat hij zonder winstoogmerk "de zorghelden" in de coronacrisis wilde bijstaan.

Maar het onderzoek heeft al maanden vertraging opgelopen en is waarschijnlijk in de zomer pas afgerond. Dat komt onder meer doordat het onderzoek veel groter uitvalt dan verwacht. Er wordt onderzoek gedaan naar zo'n honderd leveranciers die bij elkaar voor ongeveer 1,4 miljard euro aan beschermingsmiddelen hebben verkocht aan het Rijk. Deloitte heeft zo'n 37 miljoen "items" aan ruwe data ontvangen.

121 Waarom komst De Jonge naar mondkapjesdealdebat ongebruikelijk is

'Voor het karretje van kabinet gespannen'

"Een monsterklus", zei PvdA-Kamerlid Attje Kuiken dan ook over het project. Hoewel zij liever meer informatie over de zaak had gekregen, snapt de PvdA'er dat de Deloitte-onderzoekers klem zaten tussen de wens van de Kamer en de opdracht van het kabinet. "Het voelt voor mij dat u door het ministerie voor het karretje bent gespannen waar u zichzelf ook niet gelukkig bij voelt", zei Kuiken over de situatie.

Oppositiepartijen wilden een feitenrelaas over hoe de deal met Van Lienden precies tot stand is gekomen en welke rol De Jonge daarin speelde. Hij had zich hier namelijk achter de schermen actief mee bemoeid, bleek uit appverkeer waarover de Volkskrant vorige week berichtte. De Jonge had elke bemoeienis ontkend en hield dat ook vol na de laatste onthullingen.

Dat feitenrelaas komt er nu niet, zeiden de onderzoekers. Ook weer met het argument dat tijdens het onderzoek "geen uitspraken over betrokken partijen of individuele gebeurtenissen" worden gedaan. Verzoeken van onder meer GroenLinks, DENK en SGP om meer informatie leidden dan ook tot niets. "We weten nog helemaal niks en er komt ook niets", zei Caroline van der Plas (BBB) over het gevoel van de oppositie.

Debat met huidige minister 'staatsrechtelijk het meest zuiver'

De Jonge bleef aanvankelijk buiten schot, want coalitiepartijen VVD, D66, CDA en CU wilden alleen een debat met de huidige verantwoordelijke minister Conny Helder (Langdurige Zorg). De Jonge is inmiddels minister voor Volkshuisvesting. "Dat vinden we staatsrechtelijk het meest zuiver", zei CDA-Kamerlid Joba van den Berg.

Dat veranderde vandaag. De Jonge liet weten "graag bereid" te zijn om deel te nemen aan het debat. "Hoewel dat staatsrechtelijk ongebruikelijk is, hecht ik eraan om de vragen die zijn opgekomen zelf te beantwoorden en de context te kunnen toelichten", aldus de bewindsman in een tweet.