Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) gebruikt niet langer zijn privémail voor zijn werk als bewindsman, zegt hij dinsdag desgevraagd tegen de pers. De minister is er deze week mee gestopt, omdat hij er "nog eens op gewezen" is dat het wordt ontraden.

De Jonge geeft toe dat hij zijn privémail niet had moeten gebruiken voor zijn werk. Dit wordt "om veiligheidsredenen ernstig ontraden", zegt hij. "Dat is niet zoals het hoort."

De Jonge gebruikte naar eigen zeggen zijn privémail omdat het beveiligde systeem van het departement nogal "gebruiksonvriendelijk" werkt. Soms was zijn wachtwoord verlopen en kon hij niet in zijn mail bij een stuk dat hij nog moest lezen. "Dan denk ik, ik moet vanavond dat stuk nog even lezen, ik kan niet in mijn mail, stuur het maar even naar mijn iCloud."

Hij zegt gedurende de coronacrisis niet gedacht te hebben dat het onverstandig was om zijn privémail te gebruiken. "Ik dacht vooral: er is een hele hoop werk te doen en hoe kan ik dat het meest praktisch en snel even tot stand brengen. En dat was niet verstandig." De ministeries van Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid gaan nu onderzoeken hoe vaak het is gebeurd en om wat voor stukken het gaat, zegt De Jonge.

Mogelijk informatie verloren gegaan

Maandag meldde de Volkskrant dat er door het gebruik van De Jonges privémail mogelijk informatie verloren is gegaan die op te vragen is onder de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Dit kan gevolgen hebben voor het onderzoek naar het tijdens de coronapandemie gevoerde beleid.

De Jonge wacht deze week een zwaar debat met een kritische Kamer over zijn rol in de zogenoemde mondkapjesdeal met oud-CDA'er Sywert van Lienden.

Een aantal Kamerfracties vermoedt dat De Jonge zijn privéaccount ook heeft gebruikt bij de mondkapjesdeal. Fractievoorzitters Laurens Dassen (Volt), Jesse Klaver (GroenLinks) en Pieter Omtzigt hebben minister Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken) maandag om opheldering gevraagd. De drie fracties willen voor donderdag 9.30 uur antwoord hebben.

Donderdag Kamerdebat

Om 10.15 uur begint een Kamerdebat over de mondkapjesdeal die het ministerie van Volksgezondheid met Van Lienden sloot. Voor dat debat komt minister Conny Helder voor Langdurige Zorg naar de Kamer. Helder is verantwoordelijk voor het onderzoek naar de deal.

Eerder op dinsdag liet minister De Jonge weten ook bij dat debat aanwezig te zijn. Hij benadrukt dat het "staatsrechtelijk ongebruikelijk is" om aan het debat deel te nemen, aangezien hij geen minister van Volksgezondheid meer is. Maar hij "hecht eraan om de vragen die zijn opgekomen zelf te beantwoorden en de context te kunnen toelichten".