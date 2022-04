Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de stikstofplannen van minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof). Voorzitter Johan Vollenbroek van Mobilisation for the Environment (MOB) is kritisch. "Het kabinet durft nog steeds de confrontatie met de vee-industrie niet aan, dat is het probleem", zegt hij tegen NU.nl. "De bulk van de emissies komt daar vandaan."

Minister Van der Wal stuurde haar stikstofplannen vrijdag naar de Tweede Kamer. Ze komt zelf niet met concrete plannen, maar geeft de provincies de opdracht om voor juli 2023 met voorstellen te komen. Wel komt er binnen een paar weken een zogenoemde quickscan en worden er mogelijk sneller maatregelen getroffen voor gebieden waar de natuur het meest lijdt onder de stikstofuitstoot.

Vollenbroek ziet weinig heil in Van der Wals plannen. "Wat de minister doet, is de hele handel over de schutting gooien: de provincies mogen het gaan doen." Hij vindt dat er sprake is van "veel woorden en geen daden".

Vollenbroek vreest net als stikstofexpert Jan Willem Erisman voor vertraging bij de stikstofreducties. In juni 2020 was een commissie onder leiding van oud-minister Johan Remkes al duidelijk: om tot natuurherstel te komen, moet alle stikstofuitstoot binnen tien jaar worden gehalveerd. Vollenbroek: "Iedereen omarmde dat plan. Maar minister van Infrastructuur Mark Harbers vindt dat Schiphol moet groeien en dat Lelystad Airport toch open moet. Hoezo 50 procent reductie in de luchtvaart?"

Hij geeft nog een voorbeeld: de uitbreiding van de A15. Daar wordt volgens hem gesjoemeld met stikstofcijfers, zoals deze week ook werd beschreven door Follow the Money. "Als je zelf sjoemelt, hoe kun je dan nog een geloofwaardig verhaal houden tegenover de boeren, de grootste stikstofuitstoters?", vraagt de MOB-voorzitter zich hardop af. "Als ik boer was, zou ik dit ook niet pikken."

Hoe wil het kabinet de stikstofuitstoot beperken? De industrie en energievoorziening verduurzamen.

Het aantal veehouderijen in de directe omgeving van kwetsbare natuur verminderen.

Dinsdag publiceerde het kabinet een lijst met de grootste uitstoters van stikstofdioxide en ammoniak.

Daarop staan onder andere Tata Steel in IJmuiden, andere zware industrieën (stikstof) en vooral veebedrijven (ammoniak).

Het kabinet trekt 25 miljard euro uit voor de plannen, boven op de eerder vrijgemaakte 6 miljard euro.

Minister gaat uit van vrijwilligheid, maar dwang is niet uitgesloten

Minister Van der Wal gaat uit van vrijwilligheid, maar wil (boeren)bedrijven die niet meewerken gaan onteigenen. Vollenbroek is sceptisch: "Je gaat eerst twee jaar kijken of het vrijwillig gaat en als het niet blijkt te werken, grijp je naar de onteigeningsprocedures die vervolgens drie jaar duren. Je bent dan vijf jaar verder. Het duurt allemaal te lang. Op deze manier wordt alles doorgeschoven naar het volgende kabinet."

Onlangs hadden Vollenbroek en Van der Wal een kennismakingsgesprek. "Ze snapt waar het probleem zit", zegt Vollenbroek. "Maar ik denk dat ze door Mark Rutte en Wopke Hoekstra kort wordt gehouden. Ze mag mooie verhalen vertellen, dat is voor de bühne. Maar echt actie ondernemen, ho maar. Dat gebeurde ook bij Carola Schouten. In werkelijkheid steekt dit kabinet zijn tijd in het zoeken naar geitenpaadjes. Kijk naar de door Harbers voorgestane uitbreidingen van Schiphol en Lelystad."

Vollenbroek vindt dat het kabinet een onmiddellijke bouwstop voor varkens- en kippenstallen moet afkondigen. Onlangs nog hebben veehouders in Limburg en Brabant vergunningen aangevraagd voor de bouw van megastallen. Vollenbroek: "Het stikstofbeleid is dweilen met de kraan open, stelde de rechter onlangs. En dan mogen er nieuwe megastallen worden bijgebouwd, terwijl elders met veel belastinggeld veebedrijven worden uitgekocht?"

Wat is milieuorganisatie Mobilisation For The Environment? De organisatie is bekend van de rechtszaken tegen de Staat vanwege het stikstofbeleid.

De Raad van State oordeelde in 2019 dat het Nederlandse stikstofbeleid tegen de Europese regels was.

Daarna ging de maximumsnelheid op snelwegen overdag terug naar 100 kilometer per uur en bouwactiviteiten in Nederland werden stilgelegd.

Vollenbroek verwacht weinig van de Tweede Kamer

Van het komende stikstofdebat verwacht Vollenbroek weinig. Vorige week stemde de Tweede Kamer tegen de invoering van een vleestaks. Terwijl zo'n taks volgens Vollenbroek onontkoombaar is: minder vlees betekent minder dieren en dat leidt tot een verlaging van de uitstoot van stikstof en CO2.

"Politici zijn bezig met het naar de mond praten van de kiezers. Daarmee nemen ze een groot risico. Als niet grote stappen worden gezet, komt Nederland weer helemaal op slot te zitten", waarschuwt Vollenbroek. "Gelukkig hebben we de onafhankelijke rechtspraak nog", zegt hij.