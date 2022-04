Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) is toch bereid mee te doen aan het debat over de mondkapjesdeal die het ministerie van Volksgezondheid in 2020 sloot met Sywert van Lienden. Dat heeft hij aan Kamervoorzitter Vera Bergkamp laten weten, schrijft de minister dinsdag zelf op Twitter.

De Jonge stelt dat het "staatsrechtelijk ongebruikelijk is" is om aan het debat mee te doen, aangezien hij momenteel geen minister van Volksgezondheid meer is. Maar hij "hecht eraan om de vragen die zijn opgekomen zelf te beantwoorden en de context te kunnen toelichten".

De deal was in de vorige kabinetsperiode de verantwoordelijkheid van toenmalig minister voor Medische Zorg Martin van Rijn.

Maar uit appcontact bleek onlangs dat De Jonge, destijds minister van Volksgezondheid, er bij een hoge ambtenaar op had aangedrongen contact te zoeken met Van Lienden. Die was aan het begin van de coronacrisis erg kritisch op de manier waarop de overheid probeerde voldoende beschermingsmiddelen tegen het coronavirus te vergaren.

Het debat in de Tweede Kamer vindt donderdag plaats. Onlangs werd duidelijk dat De Jonge zijn privémail had gebruikt tijdens de coronacrisis. Daarbij zou informatie verloren kunnen zijn gegaan, meldde een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid.