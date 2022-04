Minister Hugo de Jonge (Wonen) gebruikte tijdens de coronacrisis tegen de richtlijnen in zijn privémailaccount om te overleggen over zaken die betrekking hadden met zijn werk als minister van Volksgezondheid. Het is mogelijk dat hierdoor informatie verloren is gegaan die op te vragen is onder de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), bevestigt het ministerie van Volksgezondheid maandag aan de Volkskrant.

"Het is niet uit te sluiten (dat informatie verloren kan zijn gegaan, red.)", zegt een woordvoerder van het ministerie. "Maar wanneer minimaal één ambtenaar van het ministerie betrokken is in de e-mailcorrespondentie, via zijn of haar zakelijke e-mailaccount, dan is via die weg de informatie beschikbaar voor het Wob-proces." Het ministerie benadrukt dat het om een persoonlijke afweging van De Jonge gaat.

De minister gebruikte zijn persoonlijke account tegen de adviezen voor bewindspersonen in. Bovendien nam hij daar volgens de Volkskrant een risico mee, omdat zijn zakelijke account beter beveiligd is tegen virussen, spyware en kwaadaardige software.

Het gebruik van een privéaccount kan mogelijk gevolgen hebben voor het onderzoek naar het gevoerde beleid tijdens de coronapandemie. Onder meer de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) doet onderzoek. Mogelijk volgt later nog een parlementaire enquête, het zwaarste instrument dat het parlement heeft.

Kamerleden willen opheldering over gebruik privémail

Een aantal Kamerfracties vermoedt dat De Jonge zijn privéaccount ook heeft gebruikt bij de mondkapjesdeal. De CDA'er kwam vorige maand onder vuur te liggen na onthullingen in de Volkskrant, waaruit bleek dat hij zich actief bemoeide met de mondkapjesdeal van partijgenoot Sywert van Lienden.

Fractievoorzitters Laurens Dassen (Volt), Jesse Klaver (GroenLinks) en Pieter Omtzigt hebben maandag minister Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken) om opheldering gevraagd. De fracties willen er daarnaast zeker van zijn dat berichten via het iCloud-e-mailadres van De Jonge "veilig en volledig" worden opgeslagen en ter beschikking worden gesteld voor Wob-verzoeken en een parlementaire enquête naar het coronabeleid.

In 2016 kwam toenmalig minister Henk Kamp van Economische Zaken in de problemen nadat was gebleken dat hij veelvuldig zijn Gmail-account voor zijn werk gebruikte. Dat stond haaks op de toenmalige richtlijnen van het kabinet. In het huidige Handboek voor bewindslieden wordt het gebruik van een privémailaccount of berichtenapps voor werkgerelateerde doeleinden "ernstig ontraden".