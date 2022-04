Oud-minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok is aangesteld als de nationaal coördinator die erop gaat toezien dat de strafmaatregelen tegen Rusland beter worden uitgevoerd. Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken maandag bekendgemaakt.

Vorige week lag minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) zwaar onder vuur in de Tweede Kamer, omdat de uitvoering van de sancties veel trager verloopt dan verwacht. Kamerleden vrezen dat de oligarchen daardoor de tijd krijgen om hun bezittingen uit Nederland weg te sluizen.

De minister gaf toe dat de uitvoering niet helemaal goed verliep en kondigde aan een nationaal coördinator aan te stellen. Die moet volgens de minister zorgen voor afstemming tussen de verschillende departementen die bij het uitvoeren van de sancties betrokken zijn. Blok is maandag al aan zijn taak begonnen, aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken.

De oppositie leverde ook kritiek op de aanstelling van een nationaal coördinator. "We hebben al een werkgroep, commissies en een taskforce. Dus dit kan er ook wel bij", zei Kamerlid Pieter Omtzigt.

Volgens Hoekstra heeft Nederland sinds het instellen van de sancties al meer dan 500 miljoen euro aan bezittingen bevroren en mag vastgoed van Russen op de sanctielijst niet meer verhandeld worden. Maar er zijn nog steeds problemen met de uitwisseling van gegevens van uitvoeringsorganisaties, zoals de Kamer van Koophandel en het Kadaster.

VVD'er Blok was in het vorige kabinet minister van Buitenlandse Zaken en minister van Economische Zaken en Klimaat. Vorige week vrijdag is hij door de ministerraad voorgedragen als lid van de Europese Rekenkamer.