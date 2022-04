Gemeenten en provincies mogen zelf bepalen of ze de thermostaat in hun gebouwen op 19 graden Celsius zetten, zeggen woordvoerders tegen NU.nl. De lokale overheden vallen niet onder de Rijksoverheid, die de temperatuur in haar gebouwen een graad lager gaat zetten om energie te besparen.

Het kabinet trapte zaterdag een grootschalige campagne af waarmee het burgers wil aanmoedigen de thermostaat overdag op maximaal 19 graden te zetten en 's nachts op 15 graden. Om het goede voorbeeld te geven, draait de Rijksoverheid de verwarming in haar circa tweehonderd gebouwen daarom zelf ook een graad terug.

De twaalf provincies en 345 gemeenten mogen zelf bepalen of ze dit voorbeeld volgen. De overheid en de Rijksoverheid zijn namelijk niet hetzelfde. De overheid is een paraplu waaronder de Rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen vallen.

De provincies zullen de rijkscampagne 'Zet ook de knop om' wel ondersteunen door onder meer berichten te delen op sociale media, zegt een woordvoerder van het Interprovinciaal Overleg (IPO), dat de belangen behartigt van alle provincies. Een provincie beslist vervolgens zelf of zij de thermostaat in haar provinciehuis terugdraait. Wel kan de woordvoerder zich goed voorstellen dat provincies besluiten dit te doen.

Hetzelfde geldt voor de gemeenten. Die zijn ook niet benaderd door het Rijk om de thermostaat op 19 graden te zetten, maar zullen hier wel mee bezig en over na aan het denken zijn, zegt een woordvoerder van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Overigens gaat het niet alleen om de temperatuur in het gemeente- of provinciehuis. Samen hebben de overheden veel meer gebouwen in hun bezit. Zo hebben provincies bijvoorbeeld gebouwen waarin werknemers van het wegenonderhoud zitten, havengebouwen of brugwachtershuisjes in hun beheer. Gemeenten hebben bijvoorbeeld basisscholen, zwembaden, musea en kantoren voor ambtenaren in hun bezit.