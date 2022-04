Minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) heeft vrijdag haar plannen gepresenteerd voor het reduceren van stikstof. Zij gaat hierbij uit van vrijwillige medewerking, maar dreigt ook met onteigening. Komende tijd moeten plannen gemaakt worden, een concrete uitwerking blijft nog steeds uit.

Vrijdag verstuurde Van der Wal haar plannen naar de Tweede Kamer, maar ook een overzicht van wat de maatregelen die tot nu toe zijn genomen hebben opgeleverd. Het antwoord: niet zoveel als gehoopt.

Er zijn veel minder veehouderijen vrijwillig gestopt dan verwacht. Ook zijn weinig vorderingen gemaakt bij de plannen om meer verdunde mest uit te rijden op zandgronden. Door de mest te verdunnen wordt de ammoniakconcentratie lager en komt er meer stikstof in de grond in plaats van in de lucht. Ook de plannen om minder eiwitten in het diervoer te mengen vorderen niet.

Van der Wal wil nu op allerlei gebieden processen versnellen en intensiveren om toch tot snelle stikstofreducties te komen. Maar tegelijkertijd bouwt ze een risico op aanzienlijke vertragingen in door de provincies eerst met gebiedsplannen te laten komen. Wel geeft ze aan dat in gebieden waar de problemen het nijpendst zijn (ze noemt geen concrete regio's, maar te denken valt aan de Gelderse Vallei en de Peel) sneller kan worden ingegrepen.

Provincies moeten gebiedsgebonden plannen maken om stikstof te reduceren

Provincies hebben tot juli volgend jaar de tijd om plannen te maken. Als er al concrete plannen klaarliggen, kan eerder begonnen worden, aldus Van der Wal. Voor tegenvallers is geen ruimte meer, waarschuwt de minister in haar brief. Dan liggen er "escalatiemechanismen" klaar om processen te versnellen, waarbij moet worden gedacht aan onteigening van bedrijven.

De afgelopen periode is al wel gesproken met zogenoemde "piekbelasters", maar uit het vrijdag gepubliceerde kwartaaloverzicht blijkt dus dat maar weinig bedrijven bereid zijn te stoppen of te verplaatsen dan wel minder dieren te houden. De minister dreigt nu dat er "dwingend zal worden ingegrepen" als de gesprekken op niets uitlopen.

Waar en wanneer boeren moeten stoppen, wordt later dit jaar duidelijk. In mei zal een zogenoemde 'quick scan' afgerond zijn, die een eerste inzicht geeft in de staat van de natuur in Nederland. In gebieden waar urgente stikstofreducties nodig zijn, zal versneld worden ingegrepen.

“We zien dat steeds meer dieren en planten verdwijnen en dat de natuur verzwakt en verschraalt.” Minister Christianne van der Wal (Stikstof)

Het kabinet komt onder meer met een Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties. Om de regeling aantrekkelijker te maken voor bedrijven wordt het zogenaamde 'early bird-principe' ingevoerd, een plan dat eerder deze week al uitlekte. Hoe eerder bedrijven besluiten te stoppen, hoe gunstiger de financiële voorwaarden.

Om de stikstofreducties mogelijk te maken, is door het kabinet tot 2035 25 miljard euro vrijgemaakt. Dat geld komt in een transitiefonds. Dat is boven op de 6 miljard euro die eerder al was vrijgemaakt voor het stikstofdossier.

Voorlopig geen verhoging maximumsnelheid

Minister Van der Wal stelt dat een versnelling en intensivering van de stikstofreducties noodzakelijk zijn omdat de natuur onder grote druk staat. "We zien dat steeds meer dieren en planten verdwijnen en dat de natuur verzwakt en verschraalt." De natuur wordt dus het uitgangspunt van het beleid. Hoe beter de natuur ervoor staat, hoe meer er weer kan in Nederland op het gebied van onder meer de bouw.

De discussie over stikstof kwam op gang na een uitspraak van de Raad van State in mei 2019. Daarin werd vastgesteld dat in strijd met internationale verdragen de natuur veel te zwaar werd belast door de neerslag van stikstof, die vooral werd uitgestoten door veehouderijen. Als gevolg van die uitspraak ging de bouwsector tijdelijk op slot.

Het kabinet nam eerste maatregelen, zoals het terugbrengen van de maximumsnelheid op veel snelwegen naar 100 kilometer per uur. De minister meldt in haar brief dat dit zogenoemde "stikstofruimte" heeft opgeleverd voor de bouw van 33.000 huizen. Ze laat weten dat verhoging van de maximumsnelheid voorlopig niet aan de orde is. "De stikstofuitstoot in Nederland is daarvoor nog steeds te groot", schrijft ze.

Een van de hete hangijzers de afgelopen maanden was de handel in vergunningen om stikstof uit te stoten, het zogenoemde extern salderen. In verschillende uitspraken heeft de rechter vraagtekens gezet bij deze handel, omdat bij het gebruik van "latente stikstofrechten" de natuur per saldo zwaarder wordt belast. De minister kondigt nu "aanscherpingen" aan van het gebruik van deze "latente rechten", waar ze voor de zomer mee wil komen.