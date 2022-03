Er is nog geen enkel kind van de 1.115 uithuisgeplaatste kinderen van toeslagenouders teruggeplaatst. Wel is er vanaf 4 april een speciaal ondersteuningsteam actief, waarmee gemeenten en betrokken jeugdorganisaties de gezinnen bijstaan. Een eerdere proef kan rekenen op voorzichtige waardering.

"Gedupeerde ouders en kinderen die te maken hebben (gehad) met een uithuisplaatsing mogen extra inspanning verwachten van het kabinet", schrijft minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) donderdag aan de Tweede Kamer.

Zo'n ondersteuningsteam werd eind vorig jaar aangekondigd en treedt volgende week in werking voor gedupeerde ouders en hun kinderen die te maken hebben (gehad) met een uithuisplaatsing.

"Zij bieden hen een luisterend oor en brengen samen met ouders de situatie en hulpvraag in kaart, bespreken de mogelijkheden en begeleiden bij het zetten van stappen richting het gewenste vervolg voor de betreffende ouder en het kind", schrijft Weerwind over de hulpteams.

Gezinshereniging niet altijd mogelijk

De regels veranderen niet, benadrukt de bewindsman. Of een gezin eventueel weer wordt herenigd, is aan de bevoegde organisaties, zoals de Raad voor de Kinderbescherming. De kinderrechter heeft uiteindelijk het laatste woord.

Weerwind: "Terugplaatsing van een uithuisgeplaatst kind behoort, gezien het perspectief van het kind en de juridische mogelijkheden, niet in alle situaties tot de mogelijkheden."

Deze aanpak is reeds getest in Almere en Rotterdam, waarbij veertien gedupeerde ouders en in totaal 31 uithuisgeplaatste kinderen betrokken waren. De persoonlijke aanpak wordt gewaardeerd, blijkt volgens de minister uit de eerste ervaringen. Ouders kunnen verder op kosten van de overheid gebruikmaken van een advocaat.

Weerwind realiseert zich dat dit alles nog niet de oplossing is voor alle problemen, maar dat de hulp voor ouders en kinderen nu pas begint.

Mogelijk extra onderzoek

Er werd met ontsteltenis gereageerd toen vorig jaar bekend werd dat 1.115 kinderen van ouders die gedupeerd zijn door het toeslagenschandaal uit huis zijn geplaatst.

Nog niet in alle gevallen kon worden vastgesteld of de uithuisplaatsing direct een gevolg is van het toeslagenschandaal. Maar het kabinet erkende dat de grote problemen die de Belastingdienst veroorzaakte door het hardvochtige beleid waarbij tienduizenden ouders in de knel kwamen wel een rol speelden.

Op verzoek van de Tweede Kamer wordt er onderzoek gedaan naar de manier waarop jeugdbeschermingsorganisaties zijn omgegaan met de gedupeerde ouders van het toeslagenschandaal.

Het onderzoek richt zich op de vraag waarom uitgerekend de toeslagengezinnen die al zoveel te verduren kregen zo hard zijn getroffen door de maatregelen van de kinderbescherming. Ook ligt de vraag op tafel of deze ellende voorkomen had kunnen worden.

Over eventueel aanvullend onderzoek, een vurige wens van het onafhankelijk Kamerlid Pieter Omtzigt, gaat Weerwind nog met de Kamer in gesprek.