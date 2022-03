De Tweede Kamer is niet te spreken over de informatie die minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) gaf tijdens de eerste uren van het debat over de situatie in Oekraïne. Kamerleden willen concrete antwoorden op de vraag hoe de naleving van de sancties tegen Rusland ervoor staat, maar de minister bleef zeggen dat hij alleen in algemene termen kan antwoorden omdat de sancties per ministerie geregeld worden.

De parlementariërs vinden dit "onacceptabel" en hebben de minister gevraagd deze informatie op te halen bij zijn collega's. Het debat werd daarom tijdelijk geschorst.

"Dit is echt gênant en onacceptabel. We hebben verdorie net geluisterd naar Zelensky. We hebben allemaal een grote mond van: we moeten meer doen, sancties invoeren, doorpakken", zei GroenLinks-voorman Jesse Klaver in de richting van Hoekstra.

Het debat met de minister vond plaats naar aanleiding van de historische speech die de Oekraïense president Volodymyr Zelensky donderdagochtend hield in het parlement.

Bijna alle Kamerleden vroegen de minister of en hoe Nederland meer kan doen op het gebied van sancties. Bij eerdere debatten bleek dat er gaten in de Nederlandse sanctiewet zitten, die gedicht moeten worden. Ook heerst al langer het gevoel dat Nederland de sancties niet goed naleeft. Zo heeft het kabinet eerder al kritiek gehad omdat er te weinig miljarden bevroren zouden zijn.

Kamerlid Pieter Omtzigt: "We staan er echt bizar op. We weten wat er op onze Zuidas zit. Als je een wedstrijd begint - want sancties zijn een wedstrijd - en je geeft je tegenstander 36 dagen de tijd dingen te verhullen, dan is de vogel gevlogen."

Hoekstra: 'Iedereen is er keihard mee aan de slag'

Hoekstra kon niet precies zeggen hoe de naleving gaat en of er stappen zijn gezet. De minister legde uit dat verschillende ministers bezig zijn met het uitvoeren van de sancties die onder hun ministerie vallen. Zo houdt Binnenlandse Zaken zich bezig met het vastgoed, Infrastructuur en Waterstaat met havens en jachten en Financiën met tegoeden.

Volgens Lilianne Ploumen (PvdA) zorgt dit ervoor dat er een beeld ontstaat dat Nederland alleen maar aan het polderen is. Verschillende Kamerleden, onder wie Sjoerd Sjoerdsma van coalitiepartij D66, vielen haar bij. Ze vroegen Hoekstra om meer regie te nemen. Jasper van Dijk (SP): "Nederland slaat een modderfiguur. We moeten echt actie ondernemen."

"We willen allemaal dat het liever gisteren was geregeld dan vandaag en liever vandaag dan morgen", zei Hoekstra op zijn beurt. De minister benadrukte ook dat het volgens hem in een goed tempo en ook op de beste manier gaat. "Het kabinet zet zich hier elke dag volledig voor in. Iedereen is er vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid keihard mee aan de slag."

Hoekstra zegde toe begin volgende week een brief naar de Kamer te sturen met meer informatie over de voortgang en over welk ministerie waarvoor verantwoordelijk is. De Kamerleden namen hier geen genoegen mee en willen donderdag nog een brief van het kabinet.

Het debat is na een schorsing hervat met minister van Defensie Kajsa Ollongren. Zij zal in ieder geval enkele vragen vanuit de Kamer beantwoorden. De Kamer verwacht daarnaast rond 20.00 uur een brief van Hoekstra met informatie over de sancties. Daarna zal het debat met hem hervat worden.