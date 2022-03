Senatoren Theo Hiddema en Paul Frentrop verlaten Forum voor Democratie, omdat de fractie de toespraak van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky weigert bij te wonen. Dat maakt FVD woensdag in een gezamenlijke verklaring bekend via Twitter.

Hiddema en Frentrop splitsen zich af van FVD en behouden hun zetel in de senaat. De partij laat in de gezamenlijke verklaring weten dat zij op de hoogte was van de "andere denkwijze" van het tweetal. "Dat zij hierop echter hebben besloten zich af te splitsen kwam voor ons als een verrassing", schrijft FVD-leider Thierry Baudet.

Zelensky spreekt donderdagochtend de Tweede Kamer toe. FVD liet eerder op de dag in een verklaring weten dat zij het "er niet mee eens zijn" dat een buitenlands staatshoofd in de Kamer het parlement toespreekt. De partij, die als enige fractie in de Kamer de Russische inval in Oekraïne niet wil veroordelen, is ook niet aanwezig bij het debat achteraf.

Volgens FVD is "direct na zo'n toespraak van een vermoedelijk zeer emotioneel betrokken president, die ongetwijfeld aanspraak zal maken op gevoelens van medeleven en verhevigde dadendrang, niet het moment voor reflectie". De partij benadrukte in een verklaring dat de oorlog in de Kamer "met rust en distantie" besproken moet worden.

Strafrechtadvocaat Hiddema stapte in november 2020 ook al uit FVD vanwege ruzie binnen de partij. Hij keerde vorig jaar april terug als senator van de partij.