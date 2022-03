Het ministerie van Volksgezondheid deelt voorlopig geen feitenrelaas met de Tweede Kamer over de mondkapjesdeal met Sywert van Lienden en de rol die voormalig minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge bij die deal speelde. De Kamer vroeg vorige week expliciet om een feitenrelaas.

Zolang het onderzoek naar de deal nog loopt, zou dat niet zorgvuldig en volledig zijn, schrijft minister Conny Helder (Medische Zorg) maandag aan de Tweede Kamer.

Volgens de bewindsvrouw zou "een deel van het feitenrelaas uitlichten geen recht doen aan de zorgvuldigheid en de volledigheid van het onderzoek".

De uitkomsten van het onderzoek zouden er voor de zomer moeten liggen, maar Helder schrijft dat die planning volgens onderzoeksbureau Deloitte ook afhankelijk is van "onder andere de voortgang bij het te houden hoor- en wederhoorproces". Ze wil wel een technische briefing voor de Kamer regelen, waarin Deloitte "nader ingaat op de wijze waarop het onderzoek wordt uitgevoerd".

Sywert van Lienden heeft 9,2 miljoen euro overgehouden aan zijn mondkapjesdeal met de overheid. Zijn twee zakenpartners verdienden elk meer dan 5 miljoen euro aan de deal. Dat terwijl ze zeiden het belangeloos te doen.

De Jonge appte hoge ambtenaar

De directe aanleiding voor het verzoek van de Kamer was een artikel uit de Volkskrant van vorige week. Daaruit bleek dat De Jonge er bij een hoge ambtenaar op aandrong om met Van Lienden in gesprek te gaan.

Hij nam op 10 april 2020 (een week voordat de overheid een bestelling bij Van Lienden plaatste) via WhatsApp contact op met Bas van den Dungen, de secretaris-generaal van het ministerie van Financiën.

"Je kunt die Sywert beter inside pissing out hebben dan outside pissing in", schreef De Jonge. "Met een klein beetje verdraagzaamheid moet dat lukken. Hoop echt dat het lukt."

De Jonge ontkende later zich met de mondkapjesdeal bemoeid te hebben. Mede omdat er nog een onderzoek loopt, wilde hij niet toelichten wat er volgens hem niet klopt aan de berichtgeving.