Dat je in Nederland relatief gezien minder belasting betaalt naarmate je inkomen stijgt, zoals blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB), maakt de tongen los in Den Haag. Er wordt door politici al lange tijd discussie gevoerd of en zo ja, hoe vermogen meer belast moet worden.

De breedste schouders dragen helemaal niet de zwaarste lasten, is de opvallende conclusie van het CPB. Dat komt onder andere doordat de laagste inkomens relatief gezien meer kwijt zijn aan indirecte belastingen, zoals de btw en accijnzen.

Ook het feit dat de meeste premies voor de sociale zekerheid zijn gemaximeerd tot een inkomen van 52.000 euro per jaar is vooral gunstig voor mensen met een hoog inkomen.

"Nederland is geen diepsocialistisch land, zoals Mark Rutte ooit zei", zegt GroenLinks-leider Jesse Klaver in een reactie.

"Er moet iets fundamenteels veranderen", aldus Klaver. Volgens hem moet als eerste verandering loon uit werk minder belast worden en inkomen uit kapitaal juist meer. Om te beginnen moeten beide even zwaar belast worden.

Uit het CPB-onderzoek kwam eveneens naar voren dat de absolute topinkomens van Nederland (de 1 procent allerrijksten) gemiddeld de minste belasting betalen. Hun inkomen bestaat namelijk vooral uit kapitaal en bedrijfswinsten, die minder worden belast dan inkomen uit loon.

Ook wil Klaver de premies voor de sociale zekerheid anders vormgeven. "Die moet je niet maximeren, maar verder laten oplopen. Werken wordt zo goedkoper, dus dat is goed voor de werkgelegenheid."

Roep om grootaandeelhouders zwaarder te belasten steeds luider

In de Tweede Kamer gaan steeds meer stemmen op om directeuren-grootaandeelhouders zwaarder te belasten. Deze groep, die wordt belast in box 2, heeft nu nog veel fiscale voordelen waardoor zij veel minder belasting betalen.

GroenLinks en PvdA hebben een wetsvoorstel ingediend om deze "belastingontwijking af te tuigen", zoals PvdA-Kamerlid Henk Nijboer het zegt.

In box 2 zit ongeveer 400 miljard euro. Volgens Pieter Grinwis, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie, hebben de 1 procent rijksten daar 60 procent van hun vermogen gestald. "Als je daar iets aan wilt doen, dan moet je dat gaan belasten", zegt Grinwis.

Je kunt volgens hem namelijk niet eindeloos de inkomstenbelasting veranderen, want de allerlaagste inkomens worden daar al weinig belast. "Je bereikt op een gegeven moment mensen niet meer via kortingen en teruggaves."

Dat betekent niet dat het belastingstelsel niet "grondig" hervormd moet worden. Het liefst schaft de ChristenUnie, net als D66, alle toeslagen af en geeft iedereen daarvoor in de plaats eenzelfde korting op de belasting. Voor de laagste inkomens is die dan 'negatief', waardoor je geld terugkrijgt.

Grinwis stipt eveneens het maximeren van de sociale premies aan en noemt dat een doorn in het oog. "Laat die grens los", zegt hij.

ChristenUnie ziet liever hoger minimumloon

De ChristenUnie is tevreden met het hoger minimumloon van 7,5 procent zoals afgesproken in het coalitieakkoord, maar de partij had liever 10 procent gezien, inclusief de koppeling van uitkeringen. Maar dat stuit vooralsnog op verzet van VVD en CDA.

D66-Kamerlid Romke de Jong schrok van de conclusies uit het rapport. "Werken moet wel lonen", zegt hij in een reactie. "Mensen die in de zorg werken, betalen in verhouding veel meer belasting dan mensen die meer dan een miljoen euro verdienen."

Om dat te veranderen, heeft De Jong het over een "drietrapsraket". Het minimumloon moet worden verhoogd, het belastingregime in box 2 moet worden aangepakt en de grootste vermogens moeten zwaarder worden belast.