Een boycot op Russische olie kan volgens premier Mark Rutte "vrij snel", al denkt hij dat het geen groot effect zal hebben. Bovendien moet de leveringszekerheid voor de hele Europese Unie bezien worden, zei Rutte woensdagavond tegen de Tweede Kamer. Een boycot op Russisch gas of het weren van Russische schepen uit de Europese havens is volgens de premier een stuk ingewikkelder.

Rutte reist donderdag en vrijdag af naar Brussel voor een EU-top en een extra NAVO-top, waar ook de Amerikaanse president Joe Biden fysiek aanwezig is. Op beide toppen zal de Russische invasie van Oekraïne centraal staan. De aanwezige wereldleiders zullen onder meer praten over het instellen van nog meer sancties tegen het Kremlin.

De EU heeft de afgelopen drie weken al meerdere sanctiepakketten ingesteld tegen Rusland. Zo gelden er strenge sancties tegen Russische banken en worden tegoeden van Russische machthebbers en oligarchen bevroren.

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil nog een stap verder gaan, bleek tijdens het debat over de EU-top. Een motie van PvdA-Kamerlid Kati Piri voor een olieboycot, of - als dat niet lukt - een afbouw van de olie-import, kreeg steun van VVD, CDA, GroenLinks, SP, Volt, SGP, D66 en de ChristenUnie. De partijen willen niet dat "de oorlogskas" van de Russische president Vladimir Poetin gespekt wordt door de olie-import.

Het kabinet staat open voor zo'n boycot, maar Rutte benadrukte wel dat de leveringszekerheid voor met name Oost-Europa in het oog moet worden gehouden. "Raffinaderijen in Oost-Europa kunnen niet zomaar overschakelen op andere olie", aldus de premier.

“Van deze drie lijkt me olie het meest laaghangende fruit.” Premier Mark Rutte

Rusland verkoopt zijn olie makkelijk aan andere landen

Naast een olieboycot gaan er ook stemmen op voor een gasboycot en het weren van Russische schepen uit de Europese havens. Dit ligt een stuk ingewikkelder volgens de premier. Zo is de afhankelijkheid van Russisch gas binnen de EU nog groter dan de afhankelijkheid van Russische olie.

De havens betrekken in de sanctiepakketten is "alleen zinvol als je dat doet voor alle havens in Europa", zei Rutte. Bovendien brengt het weren van Russische schepen volgens de premier ook de fundamentele vraag op hoe er moet worden omgegaan met levensmiddelen die in en naar Rusland verscheept worden.

Hoewel olie van deze drie opties in de ogen van Rutte het "meest laaghangende fruit is", waarschuwde hij dat het waarschijnlijk geen groot effect zal hebben. Rusland kan olie, in tegenstelling tot gas, makkelijker aan andere landen verkopen. Als voorbeeld noemde de premier India.

Het is de komende dagen aan de lidstaten van de EU om unaniem tot een nieuw sanctiepakket te komen. Bij de vorige pakketten lukte dit vrij snel en eenvoudig, maar "we komen nu langzamerhand in de hoek van gas, olie en havens, waar het echt een heel zorgvuldige afweging vraagt", zei Rutte.