Het kabinet trekt maar liefst ruim zes miljard euro uit om huishoudens deels te compenseren voor de stijgende prijzen, mede als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Vooral de energierekening wordt flink duurder. Toch is er in de Tweede Kamer veel onvrede over de manier waarop het geld wordt uitgegeven. Dat gebeurt ongericht en is onrechtmatig, zo luidt de kritiek.

"Voor de laagste inkomens gebeurt er nog niet voldoende. Voor de hogere inkomens is het niet nodig, maar is het echt leuk wat ze krijgen. Juist voor die middengroepen die ongelofelijk kwetsbaar zijn, wordt met dit pakket niets gedaan", zei GroenLinks-leider Jesse Klaver.

Verschillende partijen opperden om de miljarden toe te kennen aan mensen die dat het hardst nodig hebben. Dat zou bijvoorbeeld kunnen via een hogere huurtoeslag, of een hogere reiskostenvergoeding zei PvdA'er Henk Nijboer.

"Ik snap niet dat het kabinet niet ook voor de huurders meer maatregelen heeft genomen, want dan richt je je op de groep die het meest kwetsbaar is", aldus Nijboer. Mahir Alkaya (SP) pleitte voor een "solidariteitstoeslag".

Vanuit de coalitie werd door D66, CU en CDA geopperd om de energietoeslag van achthonderd euro aan een grotere groep toe te kennen.

Kabinet heeft koopkrachtpakket uit grond gestampt

Het kabinet heeft met stoom en kokend water dit koopkrachtpakket uit de grond gestampt om mensen zo snel mogelijk te compenseren.

Naast die energietoeslag wordt de btw op de energierekening verlaagd, gaan de accijnzen op brandstof naar beneden en wordt er een al eerder toegezegde investering voor energiebesparende maatregelen zoals isolatie naar voren gehaald.

Dat gaat niet altijd via de koninklijke weg, bleek uit de opmerkingen van de kabinetsleden. "Bij hoge uitzondering passen we het koopkrachtpakket aan tijdens het lopende begrotingsjaar", zei minister Sigrid Kaag (Financiën).

Strikt genomen kan de begroting pas in de voorjaarsnota worden aangepast, maar die staat pas gepland voor mei. Voordat de maatregelen dan ook door het parlement zijn goedgekeurd, zit je al middenin de zomer.

Eventuele nieuwe koopkrachtplaatjes worden zelfs pas op Prinsjesdag in september gepresenteerd, in het nieuwe jaar merk je daar pas wat van.

'Zakken zijn behoorlijk leeg op dit moment'

Zo lang wil niemand wachten. "We willen echt zorgen dat de mensen het geld snel op hun rekening hebben", zei minister Karien van Gennip (Sociale Zaken). Over de extra wensen vanuit de Kamer was de bewindsvrouw duidelijk. "We moeten het niet complexer maken."

Bovendien is niet overal geld voor volgens het kabinet. Van Gennip: "De zakken zijn behoorlijk leeg op dit moment."

Ondanks de goede bedoelingen van het kabinet, minister Kaag zei nog: "We dachten het goede te doen", was een deel van de Kamer behoorlijk chagrijnig door de houding van het kabinet om het pakket ongemoeid te laten.

Zo opperde PvdA, GroenLinks en DENK om huishoudens via een hogere huurtoeslag te compenseren. Tevergeefs, zo bleek uit het antwoord van Van Gennip. Volgens de minister is de manier waarop de miljarden nu worden uitgegeven "gerichter".

Omtzigt noemt werkwijze kabinet 'foeilelijk'

Daar geloofde Klaver "geen klap" van. Hij vroeg daarom om de onderliggende memo's en nota's om met eigen ogen te kunnen zien of alternatieven zoals met de zorgtoeslag, huurtoeslag of het minimumloon niet beter zijn.

De handelswijze wekte ook veel wrevel bij het onafhankelijk Kamerlid Pieter Omtzigt. Hij noemde de gang van zaken "foeilelijk".

Want in december werden de eerste maatregelen al aangekondigd, deze maand worden de eerste bedragen al uitgekeerd en in mei stemt de Kamer er pas over. "Dat is niet rechtmatig", meende Omtzigt.

Hij maakte zich ook grote zorgen over de uitvoerbaarheid van de energietoeslag. Want hoe kunnen gemeenten, die hiervoor verantwoordelijk zijn, nou weten wie hier recht op hebben? Het kabinet heeft het over huishoudens met een inkomen "op of net boven het sociaal minimum".

Daarvoor moet je weten wat die mensen in 2021 of in 2020 verdienden, want van dit jaar is dat nog niet van iedereen bekend. "Ik zie hier een uitvoeringschaos verschijnen", aldus Omtzigt.

De wens vanuit de Kamer om extra informatie zorgde ervoor dat het laatste deel van het debat morgen wordt voortgezet. Zo wordt er uiteindelijk drie dagen over de koopkracht en hoge energieprijzen gedebatteerd, want het eerste deel werd dinsdag al afgerond.