Voormalig minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge ontkent zich bemoeid te hebben met de mondkapjesdeal van mede-CDA'er Sywert van Lienden. Eerder op woensdag meldde de Volkskrant dat De Jonge dat wel deed, terwijl de inkoop van beschermingsmiddelen niet zijn verantwoordelijkheid was.

Wat er niet aan de berichtgeving klopt, wilde hij desgevraagd niet onderbouwen omdat er nog een onderzoek loopt. "Het voelt ongemakkelijk om er niet op te kunnen reageren. Maar dat onderzoek zal duidelijkheid geven hoe het wél is gegaan."

De Volkskrant meldde op basis van WhatsApp-berichten die zijn vrijgegeven door het ministerie van Financiën hoe De Jonge in zijn vorige baan bij een hoge ambtenaar aandrong op contact met Sywert van Lienden.

De Jonge nam op 10 april 2020, een week voordat de overheid een bestelling plaatste bij Van Lienden, via WhatsApp contact op met Bas van den Dungen, de secretaris-generaal van het ministerie van Financiën. "Je kunt die Sywert beter inside pissing out hebben dan outside pissing in", schreef De Jonge. "Met een klein beetje verdraagzaamheid moet dat lukken. Hoop echt dat het lukt."

De Jonge heeft altijd gezegd dat hij geen betrokkenheid had bij de deal. Dat was niet gelogen, benadrukte De Jonge woensdag. De minister zei in juli vorig jaar dat hij berichten van Van Lienden had doorgestuurd naar Martin van Rijn, die hiervoor verantwoordelijk was.