CDA'er en voormalig minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge bemoeide zich actief met de mondkapjesdeal van partijgenoot Sywert van Lienden, blijkt woensdag uit onderzoek van de Volkskrant. De inkoop van beschermingsmiddelen was echter helemaal niet zijn verantwoordelijkheid.

De krant baseert zich op interne documenten en WhatsApp-berichten die ze in handen heeft gekregen via een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

De Jonge nam op 10 april 2020, een week voordat de overheid een bestelling plaatste bij Van Lienden, via WhatsApp contact op met Bas van den Dungen, de secretaris-generaal van het ministerie van Financiën.

"Je kunt die Sywert beter inside pissing out hebben dan outside pissing in", schreef De Jonge. "Met een klein beetje verdraagzaamheid moet dat lukken. Hoop echt dat het lukt."

"Gebeld en voicemail ingesproken dat-ie mij vanavond kan bellen", reageerde de topambtenaar vervolgens. "En anders heel het weekend. Ik zal zelf ook nog wel paar keer bellen." De Jonge noemde dat "super".

Appjes leidden mede tot deal

Deze en andere appjes leidden er mede toe dat Van Lienden uiteindelijk onder lucratieve voorwaarden mondkapjes mocht leveren, aldus de krant. De Jonge zou onder meer bang zijn geweest voor "de mediamacht van Van Lienden". Zijn partijgenoot uitte regelmatig kritiek op hoe de overheid faalde bij de inkoop van beschermingsmiddelen.

Medewerkers van het ministerie van Volksgezondheid verbaasden zich over de voorkeursbehandeling die Van Lienden opeens kreeg. De bemoeienis werd verder omschreven als "ongemakkelijk", blijkt ook uit appjes.

Van den Dungen zegt in een reactie aan de Volkskrant dat de commerciële belangen van Van Lienden van ondergeschikt waren. "Iedereen was in paniek", aldus zijn woordvoerder. "De opdracht was: zorg ervoor dat er mondkapjes zijn. Of het om een commercieel bedrijf ging of niet, was niet iets wat toen speelde."

Het ministerie wil onderzoek van Deloitte naar de zaak afwachten. "Dat onderzoek moet de feiten in kaart brengen en ieders rol en verantwoordelijkheid daarbij."

De Jonge ontkende eerder betrokkenheid

De Jonge wilde niet op vragen van de krant reageren. NU.nl vroeg de minister in mei vorig jaar al of hij betrokken was bij de deal. "Nee", zei hij toen. "Ik heb geen beslissende betrokkenheid gehad bij dingen die niet mijn portefeuille zijn."

Momenteel wordt dus nog onderzoek gedaan naar de omstreden deal. Eind vorige maand werd Van Lienden nog opgepakt door de fiscale opsporingsdienst FIOD, enkele dagen later werd hij weer vrijgelaten.