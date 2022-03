Volt-Kamerlid Nilüfer Gündogan werd in februari uit de fractie gezet wegens meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Na een oordeel van een kortgedingrechter moest de partij haar terugnemen, maar dinsdag wordt Gündogan naar alle waarschijnlijkheid definitief geroyeerd als lid. Een profiel.

Nilüfer Gündogan, die zichzelf ziet als sociaal-liberaal, werd in 1977 geboren in Nazimiye, een plaats in het oosten van Turkije. Op jonge leeftijd kwam ze met haar familie naar Nederland. Ze woonde gedurende haar jeugd in het Limburgse Weert. Haar vader was leraar voor hij naar Nederland kwam, maar werkte hier in een fabriek

In 1996 ging Gündogan in Amsterdam wonen om geneeskunde te studeren. In 2003 stopte ze daarmee, zonder een diploma te hebben behaald. Tussen 2005 en 2007 studeerde ze politicologie in Leiden, eveneens zonder een diploma te behalen.

De politica heeft lange tijd voor de gemeente Amsterdam gewerkt in verscheidene functies. Tussen 2009 en 2012 was ze projectleider strategische vernieuwing in de hoofdstad. Ook heeft ze gewerkt als consultant, accountmanager en interim-manager bij verschillende organisaties.

Politieke carrière begon bij D66

In 2009 begon de politieke loopbaan van Gündogan. Ze werd lid van D66 en was lid van het bestuur van die partij in Amsterdam. In 2014 deed ze in de stadsdeelraadsverkiezingen in Amsterdam een gooi naar het lijsttrekkerschap in Amsterdam-Zuid. Die positie kreeg ze niet, omdat ze verloor van D66'er Sebastiaan Capel.

Na bijna tien jaar lid te zijn geweest van D66, sloot ze zich in 2019 aan bij Volt. De Nederlandse tak van die pro-Europese partij werd in 2018 opgericht.

Tijdens de Europese Parlementsverkiezingen in 2019 stond Gündogan op plaats twee van Volt Nederland. De partij kreeg niet genoeg stemmen en kwam uiteindelijk niet in het Europese Parlement. In 2021 stond Gündogan op plaats twee van de lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. Volt won drie zetels. Gündogan kreeg ruim 40.000 voorkeursstemmen.

Samen met Laurens Dassen en Marieke Koekkoek vormde Gündogan de fractie van Volt in de Tweede Kamer. Van de partij kreeg ze de portefeuilles financiën, volksgezondheid, welzijn en sport, onderwijs en cultuur en wetenschap toegewezen.

Dertien meldingen van grensoverschrijdend gedrag

In februari werd Gündogan abrupt haar partij uitgezet. Bij het partijbestuur waren dertien meldingen van grensoverschrijdend gedrag binnengekomen. Drie van die meldingen gingen over seksuele avances die door Gündogan gemaakt zouden zijn.

Gündogan was het niet eens met de beslissing van haar partij en spande een zaak aan. De rechter oordeelde dat Volt haar niet uit de partij had mogen zetten, waarna Gündogan van de rechter de mogelijkheid moest krijgen om terug te keren.

Afgelopen vrijdag werd duidelijk dat Volt haar alsnog uit de fractie wil verwijderen. Ook is de partij van plan Gündogan te royeren, wat betekent dat ze uit de partij wordt gezet. In een brief aan de partijleden schrijft Dassen dat Gündogan "de vereniging en haar doelstellingen op onredelijke wijze benadeelt".

Dinsdag wordt door de fractie gestemd over het lot van Gündogan. Een kleine week later, op maandag 28 maart, stemmen de leden over het mogelijke royement.