Tweede Kamerlid Nilüfer Gündogan wil pas na het weekend reageren op het besluit van Volt om haar uit de fractie te zetten en te royeren als partijlid. Dat laat Gündogans advocaat Geert-Jan Knoops zaterdag weten.

Knoops zegt dat aan een "plan van aanpak" wordt gewerkt, waarmee zijn cliënte komende week naar buiten komt. Hij wil niet zeggen of dat betekent dat Gündogan zich zal verzetten tegen de stappen die Volt heeft aangekondigd. "We willen dit nu niet bekendmaken", aldus Knoops.

Het partijbestuur van Volt liet vrijdag weten dat het Gündogan uit de Tweede Kamerfractie én uit de partij wil zetten, vanwege de beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag aan haar adres.

Dinsdag stemt de fractie, waarin naast Gündogan partijleider Laurens Dassen en Kamerlid Marieke Koekkoek zitten, daarover. Het partijbestuur zal op een vergadering op 28 maart overgaan tot het royement.

Soap rondom Gündogan speelt al drie weken

Gündogan werd drie weken geleden uit de Volt-fractie gezet omdat zij zich volgens de partij schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. Er waren dertien meldingen bij de partij binnengekomen, waarvan drie over seksuele avances die het Kamerlid zou hebben gemaakt.

Gündogan ontkende stellig zich schuldig te hebben gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag en spande een zaak tegen Volt aan bij de kortgedingrechter. Die oordeelde dat ze onterecht uit de partij was gezet en dat ze opnieuw moest worden toegelaten tot de Tweede Kamerfractie.

Volt gaat in hoger beroep tegen die uitspraak. Door de uitspraak werd de partij gedwongen om het geschorste Kamerlid terug te nemen in de fractie. Vrijdag werd in een mail aan ruim dertienduizend leden van Volt opnieuw bekendgemaakt dat de partij Gündogan uit de partij wil zetten. In de mail staat dat Gündogan "de vereniging en haar doelstellingen op onredelijke wijze benadeelt".