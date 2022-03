Volt zet Tweede Kamerlid Nilüfer Gündogan definitief uit de fractie. Dat meldt NRC. Ook wordt ze geroyeerd als lid van Volt. Dat hebben partijleider Laurens Dassen en het partijbestuur vrijdag in twee brieven laten weten aan Gündogan.

Nilüfer Gündogan werd drie weken geleden uit de Volt-fractie gezet omdat zij zich volgens de partij schuldig zou hebben gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. Er waren dertien meldingen bij de partij binnengekomen, waarvan drie over seksuele avances die het Kamerlid zou hebben gemaakt.

Gündogan ontkende stellig zich schuldig te hebben gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag en spande een zaak tegen Volt aan bij de kortgedingrechter. Die oordeelde dat Gündogan onterecht uit de partij was gezet en dat ze opnieuw moest worden toegelaten tot de Tweede Kamerfractie.

Volt gaat in hoger beroep tegen die uitspraak. Door die uitspraak werd de partij gedwongen om het geschorste Kamerlid terug te nemen in de fractie.

'Gündogan vaart volledig haar eigen koers'

De partij heeft volgens NRC een mail gestuurd aan de ruim 13.000 leden van de partij met uitleg over het besluit. Daarin zou staan dat Gündogan "de vereniging en haar doelstellingen op onredelijke wijze benadeelt". "Zij vaart daarbij volledig een eigen koers. Ze doet bijvoorbeeld aangiftes tegen degenen die een melding hebben gemaakt van grensoverschrijdend gedrag, en ze breidt deze aangiftes daarna uit. Ook schuift zij zonder enige afstemming aan bij het televisieprogramma Jinek."

Gündogan kan zelf meestemmen over haar einde als fractielid. De andere fractieleden, partijleider Laurens Dassen en Kamerlid Marieke Koekkoek, spreken volgens het bestuur echter van een "onoverkomelijk politiek conflict en vertrouwensbreuk".

In het bericht aan de leden wordt ook het royement van Gündogan aangekondigd. Hierover wordt volgens NRC op 28 maart door het bestuur over beslist.

Gündogan wilde maandag in fractie terugkeren

Na de uitspraak in het kort geding bood partijleider Laurens Dassen zijn excuses aan. Onder begeleiding van een bemiddelaar zou hij met Gündogan over de terugkeer gaan praten. Donderdag zei Gündogan bij talkshow Jinek echter dat ze van plan was maandag terug te keren in de fractie. Volgens haar en haar advocaten was dat haar goed recht.

Zowel Dassen als het Volt-partijbestuur wilden dat Gündogan eerst de aangiftes van smaad en laster tegen de dertien personen die melding maakten van overschrijdend gedrag zou intrekken. Medewerkers van de Volt-fractie zouden niet met Gündogan willen samenwerken zolang zij de aangiftes laat staan, meldden bronnen eerder.

Gündogan zei tegen Eva Jinek echter de aangifte te hebben uitgebreid, in plaats van in te trekken. Daarmee leek het conflict deze week eerder te escaleren, dan te worden opgelost.